Gobierno convocó a una reunión para destrabar el conflicto en los puertos

El Gobierno convocó para el martes próximo a una nueva reunión entre las cámaras empresariales y los gremios para intentar encontrar una salida al conflicto en los puertos de granos, que ya lleva 18 días. Al encuentro están citadas las entidades que enrolan a aceiteras y cerealeras, y los tres sindicatos en huelga.

Será la segunda reunión que se dará en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el Gobierno nuevamente como mediador. En un comunicado conjunto, los tres gremios (FTCIODyARA, SOEA y URGARA) que llevan adelante el paro denunciaron la "intransigencia de las patronales agroexportadoras que se niegan a completar la pauta salarial del 2020 y dar un aumento digno para el 2021".

"Pretenden enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio", denunciaron los sindicatos.

Alertaron que "la salida de la pandemia tan esperada no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado".

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) dijeron haber presentado una nueva propuesta paritaria que fue rechazada de inmediato.

La propuesta incluye la revisión del 2020, el bono excepcional por la pandemia y el incremento salarial del 2021.

Las cámaras empresariales indicaron que "se propuso que la revisión del año en curso por dos meses sea del 10% (4% en noviembre y 6% en diciembre) que se abonará como suma fija no remunerativa pero que pasaría al básico a partir de enero 2021".

Para 2021, se propuso 25% en tres tramos hasta julio (13% enero/ 6% abril / 6% julio). Los incrementos son no remunerativos con impacto en adicionales y horas extras, y se suman al básico el incremento anterior tras cada aumento. Asimismo, se prevé una revisión salarial en agosto. La propuesta incluía un bono por la pandemia (por única vez, no remunerativo) de $60.000 en cuotas mensuales. Los sindicatos habían reclamado un bono de $70.000 y otro por la pandemia de $ 100.000.