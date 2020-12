Con la pavimentación de los caminos 5 y 6, Rafaela suma otra obra clave Locales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por El intendente Luis Castellano, junto al senador provincial Alcides Calvo, se reunieron con representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), concejales y funcionarios locales para informarle las gestiones realizadas sobre el proyecto que beneficiará a todo el sector productivo de la ciudad. Y con esto favorecerá la creación de más empleo.

FOTO LA OPINION CUMBRE. El jueves pasado funcionarios, empresarios y concejales en el Salón Verde del Municipio.

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por intermedio de Vialidad Nacional, formalizará un convenio con la Municipalidad de Rafaela para financiar la pavimentación de los caminos públicos 5 y 6, desde la trama urbana de la Ruta 34 hasta la Variante oeste de la Autopista.

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, entidad impulsora de este proyecto estratégico, destacó que la obra permitirá potenciar el desarrollo de suelo productivo, la consolidación de una zona de actividades logísticas y múltiples inversiones empresariales que posibilitarán la generación de empleo y la agregación de valor.

Fue a partir de las gestiones del gobernador Omar Perotti ante el administrador nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, que se llegó a la determinación de dar respuesta al pedido del sector productivo y avanzar con la firma que le permita al Estado local licitar la obra, bajo financiación del Gobierno nacional, con supervisión y colaboración de Vialidad Nacional para su ejecución.

La pavimentación de ambos caminos, cuyo presupuesto aún no está definido, van a permitir el enlace de toda el área industrial, donde actualmente circulan 2.000 camiones por día, de los cuales 200 ingresan a la ciudad. Es una obra complementaria ya que en un futuro la Ruta 34 se va a transformar en una avenida urbana.

El jueves por la mañana, el intendente Luis Castellano reunió a todo el arco institucional que viene gestionando el proyecto desde hace mucho tiempo. “Los caminos 5 y 6, por ahí un poco desconocidos para la comunidad, son dos caminos importantísimos que se van a pavimentar. Con la actual Ruta 34, sumado a la Variante, terminan de configurar un rectángulo que nos va a servir para poder generar suelo industrial para que más empresas que están esperando poder trasladarse y salir del casco urbano de la ciudad, lo puedan hacer”, afirmó el intendente.

En cuanto a los beneficios, también se va a favorecer a lo que es el vínculo logístico, la entrada y salida de camiones de cada una de las empresas que están en el área industrial, la vinculación con la Ruta 34 y además va aportar seguridad vial, ya que tanto ha generado accidentes y pérdidas de vidas. Se trata de un proyecto ambicioso, estratégico, y que cuenta con el acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial.

Por último, el senador provincial, Alcides Calvo, celebró el acuerdo y confirmó los procesos administrativos. “Es otra gran noticia para la ciudad, es una continuidad de la cantidad de obras que están en marcha en la región. Se analizó el proyecto y para tratar de no demorar, vamos a establecer un Convenio a través de un sistema de obra delegada, lo que le daría la posibilidad al Municipio, previo autorización del Concejo Municipal, de llamar a licitación pública”.



CRECIMIENTO PARA LA CIUDAD

Sobre el anuncio de la obra, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro, explicó: “Que hoy veamos esto cerca de poder concretarse nos alegra mucho, nos entusiasma. Estamos totalmente dispuestos para poder aportar lo nuestro porque no tenemos ninguna duda que, aparte de ser una gran oportunidad para aumentar mayor área industrial, lo vemos también como un gran crecimiento para la ciudad”.

Por su parte, Andrés Ferrero, también integrante de CCIRR, comentó que “era necesario generar alternativas de vinculación y al mismo tiempo apalancar inversiones. De eso se trata los caminos 5 y 6. La ciudad va a crecer hacia el oeste, va a tener una definición clara de que todo el sector industrial y el desarrollo de los futuros empresarios conjuntamente con el sector tecnológico van a estar conectados en una misma zona”.



GESTIONES

Para que la obra no se defina como una extensión de la Ruta 34, porque tal vez eso implicaría una renegociación con la empresa, una discusión de presupuestos y mayores plazos, lo que propuso Vialidad Nacional es hacerlo por derivación de vínculo entre caminos del Municipio con obras de infraestructura de rutas.

El avance conlleva la firma de un Convenio entre Vialidad Nacional y la Municipalidad de Rafaela para que el Estado local pueda licitar la obra. El motivo del encuentro fue darle continuidad a las gestiones, informarles a los Concejales sobre el proyecto y dialogar con el sector productivo acerca de los pasos a seguir.