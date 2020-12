Menem continúa internado con pronóstico reservado Nacionales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El senador y ex presidente Carlos Menem sigue internado en el Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, y permanecía estable aunque con pronóstico reservado. Tras diez días de internación, desde el entorno del ex presidente señalaron que se encontraba un poco mejor aunque anestesiado con medicación.

El senador nacional por La Rioja está acompañado en el sanatorio por su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulema Menem, quien días atrás afirmó que su padre estaba "luchándola".

El pasado miércoles, Menem fue sometido a un coma inducido y debieron practicarle diálisis debido a una falla renal que se sumó a una insuficiencia cardíaca previa.

Menem fue internado el 15 de diciembre pasado a raíz de una infección urinaria, tras la cual sufrió un episodio de descompensación cardíaca. El agravamiento del estado de salud del ex jefe de Estado, de 90 años, se produjo luego de que el domingo pasado su médico personal, Luis de la Fuente, manifestara que la infección urinaria estaba siendo "superada".

Durante este año, Menem tuvo otras internaciones, la primera en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, y la segunda a los pocos días de recibir el alta, debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre.