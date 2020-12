Rusia vacunará a mayores de 60 años con la Sputnik Nacionales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (Télam). - El gobierno de Rusia aprobó ayer el uso de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V para personas mayores de 60 años y, según fuentes oficiales, el presidente Vladimir Putin, de 68, “dará a conocer él mismo” el momento en que se la aplicará.

“El Ministerio de Salud aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento y la vacuna Sputnik V fue aprobada para todas las personas mayores de 18 años”, anunció el ministro de esa cartera, Mijail Murashko, a la televisora estatal Rusia 24. “Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus”, subrayó el funcionario.

La aprobación fue anunciada después de que el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya ratificara ayer que comprobó la eficacia de la vacuna para los mayores de 60.

Hasta ahora, esa vacuna, que comenzó a usarse masivamente el 15 de diciembre, solo se aplicaba a personas de entre 18 y 60 años.

Murashko señaló que, tal como dijo ayer el Centro Gamaleya, los últimos estudios determinaron que la Sputnik V no produce efectos adversos en los mayores de 60. “Se hicieron análisis clínicos sobre el uso de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años y los expertos confirmaron su seguridad y su eficacia”, dijo el ministro, según la agencia de noticias rusa Sputnik.

La semana pasada, Putin, de 68 años, informó en conferencia de prensa que no se había vacunado aún porque todavía no estaba autorizado el uso de la Sputnik V en personas mayores de 60 años.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré cuando sea posible”, dijo entonces el mandatario. Tras el anuncio de Murashko, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que Putin “dará a conocer él mismo” el momento en que se aplicará la vacuna.

Aquellas declaraciones de Putin generaron polémica, principalmente en la Argentina, el primer país extranjero en autorizar la vacuna Sputnik V el miércoles pasado, un día antes de que llegara por vía aérea a Buenos Aires un cargamento con las primeras 300.000 dosis.