Barrichello quiere seguir en Súper TC2000 Deportes 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ex piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, que llegó al automovilismo argentino de la mano de Toyota, quiere continuar un año más en Súper TC2000. En un año absolutamente atípico e impensado para la práctica de deportes profesionales el automovilismo argentino, con todos sus protocolos y restricciones permitió la llegada de un extraordinario piloto que demostró en cada carrera que largaba su talento.

Con relación a su balance profesional en esta temporada dice: “Estoy contento, fue un año de mucha felicidad ganando tres carreras en Argentina, un lugar donde hay un automovilismo tan competitivo, yo he podido ganar y ha sido un ciclo muy feliz. Ya pienso en un 2021 muy positivo y tratando de mejorar cada día”, expresó a Carburando.

Barrichello ha tenido elogios para los pilotos argentinos y en ese sentido dejó en claro: “El nivel de pilotos en Argentina es altísimo. Párrafo aparte para los equipos e ingenieros, que tienen un prestigio increíble. Lo he visto de manera permanente en Súper TC2000 y Top Race”.