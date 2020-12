Básquet: el Federal en febrero Deportes 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La CABB anunció el retorno del Torneo Federal con fecha prevista para el 5 de febrero, aunque no anunció como será la forma de juego debido a que los equipos tendrán la posibilidad de inscribirse hasta el 8 de enero de 2021. Además, oficializó que la composición de las plantillas deberá contener seis jugadores mayores, un U23 y tres U21 en la temporada 2021.

Para la de 2022 deberán ser cinco mayores, dos U23 y tres U21, hasta llegar a cuatro grandes y seis U21 en la 2023-24.



UN CHICO DE 14 AÑOS EN LA LNB

La Liga Nacional sigue mostrando sus perlas y volvió a darse un hito que hace mucho tiempo no se daba antes del receso por las fiestas. Que un jugador de menos de 15 años debute en la Liga. Fue el caso del clase 2006 Francisco Zustovich, actual jugador de Peñarol de Mar del Plata. Carlos Romano lo mandó a la cancha en los últimos minutos del partido ante Regatas Corrientes y no pasó desapercibido, ya que anotó 6 pts con 2-2t3.