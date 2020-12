Víctor Exner se presenta en la última velada del año Deportes 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Será este sábado en la localidad cordobesa de Río Ceballos

FOTO GENTILEZA R. GIMENEZ PESAJE./ Exner (izquierda) y Maximiliano Fuentes ayer en Río Ceballos.

Esté sábado 26 de diciembre el Polideportivo Municipal de Río Ceballos (Córdoba) será el centro de una velada espectacular con el duelo pugilístico entre el jujeño Juan José Velasco y el mendocino radicado en La Rioja; Marcelo Ezequiel Vargas. Se tratará de una pelea a 12 rounds y será televisado por TyC Sports a las 22:00 horas, en otra producción de Sampson Boxing y Tello Box.

En esta ocasión, el jujeño de 33 años pondrá en juego su título sudcontinental de los 63,5 kilos que obtuvo el 4 de enero de este año, al noquear en cinco vueltas al puntano Leonardo Amitrano en Montevideo, en lo que fue su última presentación. Por su parte, el retador Marcelo Ezequiel Vargas, de 27 años, será su primera oportunidad por un título luego de una campaña rentada de 20 peleas, con 14 triunfos (11 KO) y 6 reveses. Viene de noquear al cordobés Sebastián Martínez, el 20 de marzo pasado.

La función que cerrará este particular año boxístico en Argentina tendrá un total de cinco peleas profesionales, siendo una de ellas la que tendrá el rafaelino Víctor Exner enfrentando, a 4 rounds, al cordobés (de Adelia María) Maximiliano Fuentes.

El supermediano de nuestra ciudad, de 28 años, (3 victorias y 5 derrotas en su carrera) retorna al ring luego de un año, frente a un rival que solamente combatió una vez en el campo rentado, en marzo de este año con triunfo ante Lucas Priori. El "Gringo" Exner dio 78kg200 ayer en el pesaje y su rival 78kg600.

El semifondo, a 8 vueltas y en peso súper welter, tendrá al ex campeón mundial juvenil welter IBF, el chaqueño radicado en Santa Fe, Diego “El Chacarero” Ramírez, frente el duro cordobés Maximiliano “Pantera” Suárez.

Hace unos días también estaba prevista, en este festival, la participación de Omar Díaz, otro de los pupilos de Rubén Giménez, pero finalmente no pudo darse su reaparición. Recordemos que el mes pasado se le había frustrado una posibilidad de combatir en Brasil.

Todo el evento se realizará bajo los estrictos protocolos exigidos por el COE, sin público y con la televisación de TyC Sports.



PROGRAMACION

Juan José Velasco vs. Marcelo Ezequiel Vargas, a 12 rounds por el Título Sudamericano Peso Superligero; Guillermo Suárez vs. Diego Ramírez, a 8 rouds Peso Superwelter; Williams Herrera vs. Rodrigo Escasena, a 6 rounds Peso Superligero; Nicolás Herrera vs. Daniel Combi, a 6 rounds Peso Ligero y Maximiliano Fuentes vs. Víctor Hugo Exner, a 4 rounds Peso Supermediano.