¿Escenario de posibles elecciones en la Liga?

A ESPERAR./ En la sede de calle Rivadavia puedan darse más novedades.

La Liga Rafaelina se encuentra en receso en cuanto a las sesiones del Consejo Directivo, luego de un año complicado donde no pudo tener actividad, salvo la primera fecha en Primera A, debido a la pandemia del coronavirus.

En una de las últimas reuniones se aprobó el llamado de la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el jueves 4 de febrero. Más allá de ello, en las reuniones virtuales previas del HCD se mencionó que la idea es comenzar los torneos fines de febrero o principios de marzo, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Los torneos del 2021 serán iguales a los que se reglamentaron en este 2020.

Pero al margen de lo que se espera que pueda volver a realizarse dentro de la cancha, estas semanas pueden ser importantes para establecer si se reiterará un escenario de elecciones o no. La anterior oportunidad fue en 2013 cuando Fabricio Poi se impuso a Oscar Condotto.

De acuerdo a lo que ha trascendido en estas semanas, Fabián Zbrun iría por un nuevo mandato. En este contexto, seguramente queda de por medio terminar de conformar la lista del oficialismo porque suelen darse bajas o renuncias en los distintos cuerpos.

Pero también con el correr de los días fue tomando impulso la versión del intento de conformar una lista opositora, en la que uno de los nombres que fue tomando fuerza es el del presidente de Ferrocarril del Estado, Flavio Barolo. Cabe recordar que Barolo culmina su mandato en el inicio de 2021 y ya tiene decidido dejar la presidencia, siendo uno de los principales candidatos a sucederlo en el Club de Los Nogales, el concejal Jorge Muriel.

De tal modo, aunque la pelota no rueda en los campos de juego de la Liga van surgiendo algunas novedades. Así que el mes de enero seguramente puede ser bastante movido si toman fuerza estas iniciativas.



¿SE ENFRIO?

Fue el 20 de noviembre cuando en la inauguración del gimnasio "Ricardo Goddio" del Club 9 de Julio, el intendente Luis Castellano prácticamente confirmó el visto bueno para organizar un torneo amistoso entre los clubes de rafaela durante el verano. A más de un mes de ese anuncio, no hubo más precisiones.

Recordemos que la mayoría de los clubes se encuentra, o estuvo entrenando hasta hace unos días, inclusive jugando partidos amistosos. Además de 9 de Julio y Ben Hur que disputarán el Regional Amateur, Quilmes jugó un amistoso con BH y lo propio hará Ferro el miércoles 30.