Borghi en los planes de Colombia

El exentrenador de Argentinos Juniors y Boca Juniors Claudio "Bichi" Borghi es una de las opciones que maneja el seleccionado colombiano de fútbol como reemplazo del portugués Carlos Queiroz, y tendrá una reunión para definir su incorporación. "He conversado con Iván Novella (Director de Desarrollo de Selecciones de la Federación Colombiana de Fútbol), brazo derecho del presidente Ramón Jesurún, quien está convaleciente de coronavirus.

Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo", informó Cristian Argiz, representante de Borghi, tal como informó el portal chileno CDF.

El seleccionado colombiano tiene como prioridad a Reinaldo Rueda, quien ya dirigió al equipo "cafetero" en 2002 y 2004-2006 y actualmente tiene contrato vigente con el seleccionado de Chile, pero asuntos personales no le permitieron aceptar el cargo aún.

Borghi ya tiene experiencia como seleccionador cuando estuvo en Chile entre 2011 y 2012. Su carrera como entrenador se inició en Audax Italiano (2002) y prosiguió en Colo Colo de Chile, Independiente, Argentinos, Boca y Liga de Quito de Ecuador.

Colombia se ubica séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 con cuatro puntos, a ocho del líder Brasil (12) y a dos de Uruguay (6) que ocupa la plaza de repechaje.