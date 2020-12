Atlético, pendiente del tema médico

El gran momento futbolístico de Atlético de Rafaela, líder de la Zona B por el Ascenso 1 en el torneo de Transición de la Primera Nacional, espera tener continuidad este domingo cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la quinta fecha. El partido tiene horario previsto para las 17:10 en el Monumental con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

No obstante, entre semana aparecieron unas complicaciones para el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Walter Otta. Dos futbolistas del plantel, que no formaron parte del equipo titular frente a Villa Dálmine -uno inclusive no fue convocado para viajar a Campana- presentaron síntomas de covid y fueron preventivamente aislados. Recordemos que la entidad bonaerense el día lunes emitió un comunicado con un caso de coronavirus en su plantel profesional.

La Crema entrenó jueves y viernes, pendiente además de los estudios dispuestos ante esta situación. Los mismos se realizaron una parte el jueves, y la otra será este sábado.

A priori, de tener los jugadores a disposición, la Crema repetiría la formación que derrotó a Dálmine. Es decir con Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler.



EL LOBO VENDRIA IGUAL

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Diego Pozo, mantendrá el mismo equipo que arrancó jugando ante Tigre para jugar ante Atlético de Rafaela el próximo domingo a las 17:10. Los once para jugar en el Estadio Nuevo Monumental serán los siguientes: Tomás Giménez; Oscar Garrido, Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo; Santiago López, Franco Carrasco, Marcos Gelabert y Cristian Llama; Santiago González y Ramón Lentini. Este viernes el plantel entrenó en el estadio Víctor Legrotalie y también viajan a Rafaela Alejo Tello, Nicolás Pacheco, Brian Andrada, Brian Zabaleta, Fernando Cortés, Ignacio González y Tadeo Marchiori.

"Nos jugamos mucho en Rafaela hay que ganar. Será un partido muy duro, ellos vienen muy bien, están punteros. Es la última chance que tenemos para meternos en el pelotón de arriba, nos nos queda otra que conseguir una victoria", dijo el lateral izquierdo Carrizo al diario Uno de Mendoza.



CON DEFENSORES, DOMINGO

La AFA dio a conocer cómo se jugará la sexta fecha de la Zona Campeonato del torneo de Transición de la Primera Nacional.

En el grupo A, el domingo 3/1 jugarán: 17:10 hs Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto; 17:10 hs Temperley vs Deportivo Morón. El lunes 4/1 a las 19 hs Agropecuario vs Ferro Carril Oeste, mientras que Estudiantes vs Platense no tienen horario confirmado.

En la Zona B jugarán los cuatro partidos el domingo 3 de enero a las 17:10: Deportivo Riestra vs San Martín de Tucumán; Sarmiento de Junín vs Tigre; Defensores de Belgrano vs Atlético Rafaela y Gimnasia de Mendoza vs Villa Dálmine.