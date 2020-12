Marcos Figueroa dio positivo Deportes 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El futbolista de Temperley Marcos Figueroa dio positivo en coronavirus, por lo cual, se encuentra aislado en su domicilio y "sin síntomas", según informó el propio jugador. "Buenas tardes gente para contarles que el resultado del PCR dio positivo de COVID. Me siento bien, no tengo síntomas en este momento. Solo siento el cuerpo cansado para que sepan que estoy bien a pesar que me dio positivo. Abrazo y gracias por preocuparse", publicó Figueroa en una historia en su cuenta de la red social Instagram.

Figueroa no jugó en los últimos dos partidos de Temperley (ante Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto, ambos en Turdera), por padecer molestias físicas que arrastra desde el partido ante Ferro en la primera fecha del campeonato de la Primera Nacional. Anteriormente habían dado positivo en coronavirus en Temperley: Lautaro Maldonado, Federico Crivelli, Gonzalo Vivas, Franco Díaz, Franco Sosa y Elías Contreras, entre otros.