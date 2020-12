Muerta con profundo corte en el cuello Policiales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por La víctima era conocida en la ciudad de La Plata, por haber luchado para llevar adelante el primer matrimonio gay.

Investigan las causas de su muerte.

Una mujer fue hallada degollada en su casa de la periferia de la ciudad bonaerense de La Plata e investigan si se trató de un femicidio.

El crimen fue descubierto en el quincho de una vivienda de las calles 5 bis e/ 636 y 637, en el barrio platense de Villa Evira, las afueras de La Plata, donde residía la víctima, identificada como Verónica Dessio (49).

Según fuentes policiales, la mujer se encontraba tendida en el suelo y presentaba un corte muy profundo en el cuello, y heridas de arma blanca en esa zona del cuerpo y también en la espalda.

El cuerpo fue encontrado por Carolina Paola Pérez (48), expareja de Dessio, con quien se había casado en el 2010, en lo que fue el primer casamiento gay concretado en la ciudad de La Plata.



LA EXPAREJA

De acuerdo a El Liberal, Pérez, que ya declaró ante la fiscal de la causa, explicó que estaba separada de Dessio pero habían llegado a un acuerdo convivencial por el cual la última vivía en el quincho de la parte trasera de la casa.

Según declaró, al llegar a la vivienda "observó el portón entreabierto por lo que se acercó al quincho observando a Dessio tirada en un charco de sangre", detalló una fuente policial.

Una fuente judicial confirmó a que "no parece un hecho de robo" ya que no habría faltantes de dinero u objetos de valor en la casa.

Tampoco se halló el arma homicida.

Dessio y Pérez se habían casado en junio de 2010, en La Plata, tras una larga demanda judicial para conseguirlo; y tenían un niño que no se hallaba en la casa al momento del hecho.