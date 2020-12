El turismo post COVID-19 Información General 26 de diciembre de 2020 Por Esteban Soldano El mundo sigue andando, con sus ojos cerrados o apenas entreabiertos por que su hijo predilecto, el turismo, encontró en la pandemia un muro impenetrable y es tiempo de recuperar esa actividad pero con renovados objetivos y acotando esa excesiva movilidad que tenía, en un año en el que el covid 19 lo paralizó por completo.

FOTO INTERNET TURISMO. Representa más del 10% del PIB de la Unión Europea y casi el 12% del empleo.

El planeta parecía que giraría eternamente impulsado más por el turismo que por la propia gravedad del sol, hasta que llegó el COVID-19 y dejó de girar. Venecia sin turistas en los canales, un Time Square vacío, cielos sin aviones, fronteras cerradas, más de un tercio de la población mundial confinada, mirando el mundo a través de la ventana, o por la pantalla de la TV. Este es el riesgo de la extrema popularización de un producto, en que se crea un mercado excesivo, que avanza como un caballo desbocado y genera una gigantesca actividad llena de extralimitaciones, y de pronto, una grieta, que solo conduce a un precipicio, y es el fin del engolosinamiento colectivo. Es tiempo de volver a empezar con objetivos nuevos, claros y límites precisos.

Ahora los países anuncian tímidos planes para minimizar, la vuelta a una “nueva normalidad”, ¿pero qué sucederá con el turismo después de la pandemia? La incertidumbre económica y la falta aún de protocolos oficiales y consensuados con Europa lleva a las previsiones futuras al territorio de la ciencia ficción. Para dar un poco de luz sobre cuál es el escenario, Viajes National Geographic ha preguntado a especialistas en distintos ámbitos.



Una situación sin precedentes

Hasta la llegada de la crisis sanitaria, Francia con casi 90 millones de visitantes extranjeros era la primera potencia turística mundial, España la segunda, recibiendo 83,7 millones en el 2019. Así que el turismo no es sólo ese invento amable que ayuda a cumplir los sueños de millones de personas, sino que su incidencia en la economía es real, por ejemplo en España representaba un 13% del PIB y da empleo a 2,6 millones de personas (según datos del INE).

“El impacto será dramático”, aventura Philipp Weghmann, Vicepresidente Ejecutivo - Europa de Preferred Hotels & Resorts, que hace hincapié en que la situación aún dependerá de varios factores que todavía no se han concretado, como cuándo se abrirán las fronteras de los países(y bajo que condiciones en el invierno 20-21), qué rutas volverán a operar las aerolíneas y a qué precio, protocolos de seguridad y protección para los viajeros o qué hoteles podrán funcionar con ocupaciones bajas sin tener que cerrar.”.

Tomando como referencia a España, la situación para las compañías aéreas no es mucho mejor. Se calcula que la pérdida para el PIB español por la inactividad del sector aéreo supondrá hasta 55.000 millones de euros. Como ocurre con otros agentes de la cadena de valor del turismo, en el sector aéreo tampoco hay precedentes a los que acudir como referencia. Ni siquiera con los cierres de los espacios aéreos que ocurrieron tras el atentado del 11 S o la erupción del volcán Eyjafjallajökull en 2010. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA)— se ha paralizado por completo, con hasta un descenso de más de un 95 % . La única actividad se reduce al transporte de mercancías sanitarias y repatriación”.



Turismo nacional vs turismo internacional

Precisamente, el sector aéreo parece ser la clave de la reactivación del turismo tras el coronavirus, ya que se calcula que en 2018 hasta el 80 % de los turistas internacionales llegaron en avión. Son los millones de turistas provenientes de mercados emisores como EEUU, China o Japón, los que llenan los hoteles, los restaurantes y visitan los museos en España.

Por ejemplo, alrededor del 60% del público del Museo Reina Sofía son extranjeros. En ese sentido, la reducción de las visitas de estos usuarios va a ser drástica para los museos, adelanta el director del Museo Reina Sofía, quien asegura que la fórmula para paliar este importante déficit, deberá pasar necesariamente por ajustar las actuaciones a los medios disponibles. El sistema del arte ha pecado, como el resto de la sociedad, en centrarse demasiado en los resultados cuantificables y menos en las personas, así que habrán que reformular todo y centrarse más en otros aspectos.

Parece ser que sin movilidad internacional no podrá haber turismo de ninguna clase, ni de sol y playa ni cultural. Si el sector aéreo cae, caerá todo el turismo y la recuperación económica será muy complicada. En esa dirección también van los esfuerzos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. La ministra Reyes Maroto, ha sido la principal impulsora de un reciente Plan de Recuperación europeo para apoyar al sector turístico..

Los ministros de Turismo de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Rumanía y Bulgaria han presentado en la reunión informal de ministros de Turismo de la Unión Europea (UE) una Declaración conjunta para solicitar a la Unión Europea un Plan de Recuperación destinado a paliar el impacto negativo causado por el COVID-19 y a relanzar el sector turístico europeo. El Acuerdo es fruto del trabajo desarrollado desde principio de año por Croacia y España para situar el turismo como una prioridad en la Agenda de la UE.

Se consideran tres pilares claves para la recuperación del turismo a nivel comunitario: En primer lugar, el establecimiento de protocolos homogéneos para garantizar una movilidad segura; en segundo lugar, la atención a la problemática específica de los países y territorios más afectados -regiones ultraperiféricas e insulares- y finalmente, la habilitación de fondos suficientes para ayudar a las empresas y trabajadores del sector turístico en el futuro Plan de Recuperación de la UE, tal y como anunció recientemente el Comisario para el Mercado Interior, Thierry Breton su intervención.

Reyes Maroto defendió la importancia de estos tres pilares, y dijo que la solución de esta crisis debe contemplar medidas económicas para mantener y asegurar la supervivencia del tejido empresarial y del empleo, evitando que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia: “La UE debe respaldar esta estrategia a través del programa SURE lanzado por la Comisión y del fondo de garantía paneuropeo creado por el Banco Europeo de Inversiones. Además, es necesario que la UE habilite fondos para ayudar a las empresas del sector turístico a mantener su competitividad en un nuevo entorno cambiante y dinámico”. El turismo representa más del 10% del PIB de la Unión Europea y casi el 12% del empleo. La UE es el destino líder a nivel mundial, con más de un 40% del mercado y 562 millones de llegadas internacionales al año, con nueve años consecutivos de crecimiento sostenido.

El problema persiste si se sigue como una continuidad de lo anterior antes que como un producto nuevo, como si el plan tuviera mas que ver con el pasado que con el futuro y la “nueva normalidad”. Principalmente habría dos puntos a considerar; la reinvención de la actividad y situarse por encima de la economía. En el caso de países como España, liberarla de la dependencia de la actividad productiva que sin él podría introducir serios daños.Instalar temas nuevos y no vivir de algo que construyeron hace cien, doscientos o mil años. Tal vez la “nueva normalidad” acepte menos viajeros por un lado, y menos monotonía en el producto turístico. La repetición sin variantes puede cansar y desmoronar un mercado casi cautivo que puede llegar a liberarse dejando obsoleta a toda oferta cultural o paisajística en tierras lejanas abandonando su espíritu vanguardista.