La Provincia recuperó el ritmo de la obra pública Locales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por RESILIENTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana calificó de “positivo” el accionar de la cartera productiva que conduce, y que la firme decisión del gobernador Omar Perotti, permitió, atravesados por un contexto de pandemia y crisis económica, reactivar las obras paralizadas, y ejecutar y licitar obras nuevas en todo el territorio provincial. La funcionaria explicó que apenas comenzó su gestión “nos encontramos con un ministerio con muchas complicaciones. Por un lado, lo adeudado a contratistas y proveedores que ascendía a más de 8 mil millones de pesos, incluyendo la deuda de EPE y ASSA. Y por otro lado, muchas obras estaban paralizadas por falta de pagos desde la gestión anterior” (ver noticia https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/266985/). "En este contexto, de crisis sanitaria y económica, la decisión política del gobernador Omar Perotti fue sanear las cuentas de la provincia, permitiendo la continuidad de las obras iniciadas en la gestión anterior. A partir de allí, nos pusimos a trabajar intensamente en resolver estas deudas. Junto con el ministerio de Economía, logramos definir un proceso de consolidación de deuda, no solamente de aquellos certificados de obras que estaban vencidos en diciembre de 2019, sino de acreencias impagas desde el mes de junio del año pasado”, explicó la ministra.



PRIORIZAR LA SALUD

"Teníamos una prioridad: la gente. Decidimos ser resilientes frente a un contexto de pandemia mundial de alcances aún no dimensionados, que provocaron una crisis en la economía mundial, y que en nuestro país y en nuestra provincia provocó un deterioro de la situación previa y heredada de todos los indicadores sociales y económicos", resaltó Frana.

"Frente a esta realidad, el gobernador Omar Perotti trasmitió dos consignas claras: cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas y dar respuestas de forma concreta a las necesidades de la gente. De esta forma, se priorizó la infraestructura sanitaria para que pueda acceder cada santafesino". En tal sentido, la ministra destacó la inversión ejecutada en infraestructura sanitaria: "Invertimos más de $500 millones en obras para mejorar el sistema sanitario, porque lo importante es nuestro compromiso con la gente".

Ejecutadas en un tiempo muy acotado, por mencionar algunas, se finalizaron las obras para Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; la nueva Guardia del Hospital de Niños Zona Norte en Rosario, y el Hospital de Coronda; el Hospital Modular de Granadero Baigorria; la rehabilitación de los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo; el Centro de Salud Barrio Juventud del Norte en Santa Fe; el nuevo Módulo de Terapia Intensiva en Villa Constitución; el Módulo de Emergencia en el Centro Regional de Salud “Dr. Agudo Ávila”. Además estamos ejecutando la Guardia Covid 19 y obras complementarias en el Hospital Provincial de Rosario; la construcción de módulos sanitarios en barrios vulnerables, y la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario de Piñero.

Por otro parte, se recuperaron estructuras de salud que habían sido descuidadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. Ya licitamos la segunda etapa para los hospitales de Rafaela, el Anselmo Gamen en Villa Gobernador Gálvez, y el hospital de Firmat. Y estamos pronto a licitar, las reformas para el Samco en San Carlos Centro, y un nuevo edificio para el Centro de Salud Mendoza Oeste en Santa Fe.



OBRAS EN MARCHA

Paralelamente a la necesidad en infraestructura sanitaria, se diseñaron políticas públicas para atender la demanda en materia de educación, recreación, seguridad y recursos hídricos. En tal sentido, desde la integración escuela-calidad educativa-ciudad, se proyectaron espacios adecuados y confortables que garanticen una educación más inclusiva, sostenible y accesible."Los nuevos proyectos y obras en infraestructura escolar están siendo elaborados bajo estos criterios de sostenibilidad. Establecer como política pública estos criterios de sostenibilidad, habla de un Estado que no solo se preocupa por los ciudadanos de hoy, sino también por las futuras generaciones", señaló Frana. En relación a esto, la ministra mencionó la Escuela de Educación Primaria en Pueblo Esther y de nivel Inicial en Roldán, cuyos edificios permitirán por un lado, disminuir los consumos de potencia y producir parte de la energía eléctrica que consumen esos edificios y volcarla a la red, y por otro lado, reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero.

También señaló obras en infraestructura deportiva y recreativa, como la construcción del complejo educativo, recreativo y de alto rendimiento deportivo (I.S.E.F), y la rehabilitación y puesta en valor del Centro de Acción Infantil “Alero la Juntada”, ambos en Santa Fe, y la construcción del Centro Ambiental Educativo y otros en el bosque de los Constituyentes de Rosario. “En materia de seguridad, estamos terminando la Estación policial Distrito Sudoeste, en la localidad de Rosario, y con avances superiores al 78% las estaciones policiales del Distrito Sur, y la subcomisaría Nº19, una nueva alcaldía y un espacio social y recreativo en la cárcel de Las Flores, y estamos construyendo y rehabilitando tres unidades penitenciarias en Santa Fe, Coronda y Rosario”, destacó Frana.

Por otra parte, respecto a los sistemas de defensa contra inundaciones de centros urbanos y parajes rurales, y obras de alcantarillado, se están ejecutando obras en localidades de los departamentos Vera, General López, General Obligado, Rosario, San Jerónimo, Caseros, San Cristóbal y La Capital.



SANTA FE PRODUCTIVA

Asimismo, desde un enfoque productivo y de desarrollo local, se implementaron acciones específicas para el mejoramiento de la infraestructura en los lugares más relegados, dotando de valor agregado que potencie el desarrollo de los sistemas productivos de la provincia. “La reactivación productiva del Puerto de Santa Fe es un ejemplo de esto, que desde junio a la fecha realizó 21 embarques superando hasta hoy las 50 mil toneladas transportadas por buques de carga, luego de años de escasa o nula actividad", mencionó Frana. Más adelante, comentó que desde el ENAPRO - Ente Administrador del Puerto Rosario- se está construyendo un muelle y oficina modular con médicos, seguridad, información turística, wifi, y servicios para que la gente pueda llegar a la isla y disfrutar de forma segura.

Por otra parte, la ministra de la cartera de infraestructura destacó el trabajo realizado desde Vialidad Provincial que luego de ordenar administrativamente el sector, puso en marcha todas las obras iniciadas en la gestión anterior, y está ejecutando nuevas obras de pavimentación y bacheo en rutas provinciales. "Un claro ejemplo de esto es la construcción de la RP N°2, en el tramo Huanqueros-Esteban Rams, que se encontraba prácticamente intransitable, y se licitaron e iniciaron obras por más de 1.000 millones de pesos para diversas rutas abarcando todo el territorio provincial. Un dato no menor es que la administración y operación de la Autopista AP01 Santa Fe-Rosario, volvió a manos del Estado provincial a fin de optimizar correctamente los recursos" remarcó Frana. Y añadió: “De esta forma se continúa a buen ritmo con la tercera etapa correspondiente a las obras repavimentación de la Autopista 01 Santa Fe-Rosario, con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos en más de 70 km de obras nuevas”.



COMPROMISO CON EL NORTE SANTAFESINO

Un objetivo importante de la gestión es el compromiso con el norte santafesino, a fin de atender las particularidades económicas, productivas y sociales, dotando de la infraestructura necesaria y potenciar así su perfil y quehacer productivo, promoviendo el arraigo de la población. Al respecto, Frana señaló: “Estamos llevando adelante la formulación de un Plan Director de los Bajos Submeridionales, uno de los humedales más grandes de la Argentina que abarca gran parte de los departamentos 9 de Julio y Vera, General Obligado y San Cristóbal”. “Queremos llegar con las obras necesarias para el sector productivo, en un trabajo conjunto con el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS), la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), y los ministerios de Ciencia y Tecnología, y de Ambiente y Cambio Climático”.



SERVICIOS PÚBLICOS

Más adelante la ministra se refirió al rol de las empresas provinciales, EPE-Empresa Provincial de la Energía- y ASSA -Aguas Santafesinas S.A.- con sus perfiles enfocados en lo social y productivo, “han sido destacados a lo largo de la pandemia, mejorando su desempeño, congelando las tarifas y sosteniendo su caracterizado compromiso de solucionar los problemas de forma rápida y eficiente en el momento que requiere cada situación”. En este marco, la funcionaria mencionó la continuidad del plan de Obras y Mejoras 2020 que lleva adelante la EPE, con más de 100 obras ejecutadas durante este año, y más de 250 trabajos efectuados sobre líneas aéreas de media tensión en zonas urbanas y rurales.

Además, se amplió la oferta energética en 140 MW a partir de la habilitación de las nuevas Estaciones Transformadoras en las localidades de Las Parejas, Rincón, Avellaneda y la repotenciación de la Estación Transformadora Blas Parera en Santa Fe, beneficiando a más de 300.000 de vecinos.

Respecto a ASSA, y con fondos del ENOHSA se están invirtiendo más de $1.440 millones beneficiando a más de 150.000 vecinos de 9 localidades de la provincia. “Estas obras tienen que ver con la salud y el acceso al servicio público. Harán posible asegurar el abastecimiento de agua potable para las localidades de Casilda y Santo Tomé, y por otro lado, dar acceso al sistema cloacal a muchos habitantes de Reconquista, Rafaela, Firmat y Funes, además de obras de refacción y mejoras para Esperanza, Rosario y Santa Fe", destacó Frana. Por otro lado, la mandataria remarcó el trabajo que se viene desarrollando desde ENERFE "Continuamos trabajando con entidades mutualistas y cooperativas para el gas natural llegue a cada domicilio con obras concretas. Y estamos avanzando, junto con las universidades, en el Gasoducto Metropolitano que va a pasar por todo el norte de la provincia, y va a beneficiar a más de 100 mil habitantes", subrayó.



HABITAR DIGNAMENTE

En materia habitacional, la ministra Silvina Frana, señaló que: "Desde el gobierno provincial se trabaja fuertemente sobre esta realidad que merece ser transformada, abordada desde un enfoque multidisciplinar que contemple el derecho fundamental a la vivienda, entornos seguros, saludables y equitativos, que se traduzcan en acceso al agua potable, cloacas y los servicios necesarios para vivir mejor. Esto es el hábitat digno", definió. De esta manera, desde la cartera productiva a su cargo, se están construyendo 3.569 soluciones habitacionales en todo el territorio provincial, y módulos sanitarios en barrios vulnerables. Paralelamente, se entregaron más de 135 viviendas con infraestructura básica en diferentes localidades de la provincia y están finalizadas 95 viviendas más próximas a ser entregadas. A su vez se están ejecutando, en el marco de un convenio firmado con la organización de Los Sin Techos, la realización de 200 viviendas premoldeadas en barrios de la ciudad de Santa Fe. Además mediante el programa Lote Propio, en el cual el gobierno provincial financia la construcción de viviendas y el gobierno local realiza la ejecución, se firmaron acuerdos para que 615 familias accedan a su casa propia, con fondos provinciales superiores a los 1.600 millones de pesos.

“En distintos barrios de Rosario, se están ejecutando más de 778 viviendas. Esto responde por un lado, a la alta demanda habitacional actual y por el otro, nuestra preocupación por este tema y la vocación de dar respuestas concretas proyectando esto como una política de Estado, tal como nos indicara el gobernador, buscando una Santa Fe sin ranchos. De esta forma, buscamos materializar los sueños de muchas familias de contar con un techo digno", concluyó Frana.



PROYECTAR EL FUTURO

“Tenemos inversiones por más de 1.400 millones de pesos en licitaciones de obra de cloacas, como el desagüe Espora en la ciudad de Santa Fe, el canal Vila Cululú, obras en Melincué, el Plan Circunvalar Santa Fe-Rosario, las rutas 11 y 34. Trabajamos en línea con el gobierno nacional que también tiene como objetivo el impulso de la obra pública como un motor de la reactivación económica en general”, informó Frana. “En la EPE, tenemos prevista una inversión superior a los 286 millones de pesos, con el objeto de incorporar al sistema de telemedición a la totalidad de los Grandes Usuarios de la EPE e incorporar el equipamiento de medición y comunicación”, destacó la funcionaria provincial.

“Recorremos muchas localidades de distinto color político, porque lo que nos importa es la gente. No es lo mismo estar detrás de un escritorio que estar en los lugares, cuando uno ve las cosas como propias las trasmite de otra manera. Y nosotros sentimos cada lugar de la provincia como propio”, subrayó Frana. Finalmente, la ministra dijo: "Tenemos un plan de obra pública, muchas obras en marcha, muchos proyectos que queremos ejecutar. Escuchamos cada necesidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos, y la posibilidad concreta de generar empleo. Creo que trabajando unidos podremos lograrlo”, concluyó.