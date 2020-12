“Cumplimos con las promesas de campaña y le cuidamos el bolsillo a los usuarios” Locales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por El presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi, evaluó como positivo a este 2020, donde señaló que siempre el objetivo del gobernador fue generar estrategias para dar respuestas a los usuarios en tiempos atravesados por la pandemia; “se cumplió con las promesas de campaña”.

La Empresa Provincial de la Energía, a lo largo de este 2020 no ha aumentado las tarifas y ha trabajado para evitar que esta determinación deteriore la calidad en la prestación del servicio. El presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi, precisó al respecto: “Lo primero fue la decisión política de nuestro gobernador Omar Perotti, de cumplir incluso antes de la pandemia con una promesa de campaña que había sido que las tarifas de energía eléctrica al igual que la de otros servicios, no continúen teniendo esa dinámica que había perjudicado tanto a los santafesinos y santafesinas en el período 2015-2019, por decisión del anterior gobierno nacional y que fueron en gran parte acompañadas por el gobierno provincial socialista; recién en mayo de 2019, las tarifas dejaron de aumentar, pero antes hubieron subas muy importantes que erosionaron el bolsillo de los ciudadanos. Omar a esto lo había planteado en la campaña y luego cuando se desató la pandemia, tuvimos que sumarle a ese esfuerzo un cúmulo de medidas adicionales de contención, para la población en general y para el sector productivo en particular”.

“Sólo a nivel del sector productivo y pensando en lo que hubiese significado trasladar el aumento estacional que había que hacer, ese sólo sector se ahorró en materia energética, 2 mil millones de pesos en todo el 2020; a eso podríamos sumarle los aumentos potenciales que dejaron de aplicarse por la política del gobernador que asumió la responsabilidad de no hacerlos. Además debemos mencionar otras acciones que acompañaron, como fue la decisión de no hacer cortes en una porción importante del año, alcanzando un abanico muy grande de usuarios (asalariados, pensionados, jubilados) y un abanico importante de pymes, puedan postergar el pago de hasta cuatro facturas y que además esa deuda no les genere intereses, pudiendo pagarla a partir de este mes de diciembre con plazos razonables y con intereses muy por debajo del mercado; este fue un esfuerzo que no hizo Perotti o Caussi, sino que hicieron todos los santafesinos y santafesinas”, explicó el funcionario.



PROYECCIONES

PARA EL 2021

El titular del directorio de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, habló de cómo se perfila el 2021 y de cómo será en relación a los cortes de energía: “A nosotros nos gusta decir que prometer lo que uno no está seguro de poder cumplir es obrar de mala fe; nosotros sí prometemos muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísima creatividad para operar en un contexto que no nos cierne como una tenaza; la realidad es que durante el verano vamos a tener una mayor demanda de energía porque muchos santafesinos y santafesinas que consumían energía durante esta época del año, fuera de la provincia, lo van a hacer acá y eso va a implicar un mayor uso de los electrodomésticos que requieren de este servicio y además con turistas que puedan venir a veranear a la provincia. Esto representa una situación inédita en la que no tenemos referencia para saber a qué nivel va a estar el consumo”.

Caussi también señaló en este sentido, que “hemos tenido que trabajar y lo seguimos haciendo con una restricción de personal muy fuerte, donde la pandemia nos obligó a implementar un sistema operativo de trabajo a partir del armado de dúos o tríos, de grupos de trabajo que se vinieron turnando a los efectos de minimizar la posibilidad de contagios, para garantizar la continuidad de todas las tareas de la empresa en toda la cadena de valor y poder cumplir con la prestación del servicio en los hogares de más de 1.400.000 usuarios”.



ROBO DE ENERGÍA

Acerca de esta problemática que preocupa a las autoridades, el titular del directorio de la EPE, indicó que “1 de cada 5 pesos, entre el 20 y 25% de la energía que los santafesinos compramos a CAMESA, no la podemos facturar porque se pierde; se pierde por cuestiones técnicas y el resto por el fraude eléctrico. En esto quiero ser muy claro, la mayor parte no está ligado solamente a cuestiones de marginalidad social. Las pérdidas no técnicas, -estamos hablando de alrededor de 12 puntos porcentuales por lo menos-, la mitad están circunscritas a temas sociales y ahí se puso en marcha un proyecto importante que es EPE Social, para poder convertir a quienes hoy están enganchados, en usuarios del servicio y así puedan acceder a la tarifa social y tengan menores riesgos en materia de seguridad”.

Caussi por otra parte resaltó que “un tercio restante está asociado a situaciones donde el usuario tiene capacidad de pago, entonces la decisión política fue atacar a las pérdidas no técnicas y hemos triplicado la cantidad de operativos para relevar casos anómalos; hicimos más de 55 mil inspecciones en este 2020, de las cuales 12 mil fueron positivas en términos de que hemos detectado, lamentablemente, fraude; eso implicó recuperar casi 40 megavatios de energía, que en pesos representa 300 millones”.



NIVELES DE MOROSIDAD

Mauricio Caussi al analizar cómo termina el 2020 en materia de morosidad, explicó: “La realidad es que sobre este tema hay dos caras, por un lado hemos incrementado los niveles de morosidad, donde se ha pasado de 10 mil millones de pesos con la que asumimos la gestión a 15 mil millones de pesos, es decir ha aumentado un 50%, pero si lo comparamos con el año 2019, allí la morosidad aumentó un 66%, con lo que en un año con pandemia y de enormes dificultades, la morosidad ha aumentado, pero menos que en el 2019”, enfatizó.