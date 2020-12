Rafaela ya cuenta con 14 nuevas cuidadoras de adultos mayores Locales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Se capacitaron en el marco de un curso de enseñanza orientado al cuidado y acompañamiento de adultos mayores. La formación fue impulsada por Provincia y Municipio y fue llevada a la práctica de manera virtual por el equipo de la Oficina de Empleo local.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RAFAELINAS. 14 ciudadanas de nuestra ciudad recibieron su diploma de Cuidadora de Adultos Mayores.

14 mujeres rafaelinas recibieron su diploma de Cuidadora de Adultos Mayores. Las mismas formaron parte de una capacitación impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela con capacitadoras de la Oficina de Empleo local.

Este oficio forma parte de la denominada “economía del cuidado” y viene en crecimiento en todo nuestro territorio como consecuencia de la extensión de la expectativa de vida, el incremento de la población adulta mayor y la demanda de capacitaciones por parte de quienes cuentan con alguna experiencia en esa tarea o desean empezar a desarrollarla.

La entrega de los certificados se realizó en el patio del Museo Histórico Municipal y en el acto estuvieron presentes el senador provincial Alcides Calvo; la directora provincial de Adultos Mayores Luciana Billoud, el secretario provincial de Integración Social e Inclusión Socioproductiva Gustavo Chara; el secretario de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano Myriam Villafañe; el coordinador e integrante del equipo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación Juan Ruggia.

Al respecto, Juan Ruggia mostró su satisfacción por “poder llegar a la finalización de este curso en un año muy complicado en donde todo fue pensado y programado para realizarlo de manera presencial y, por la pandemia, terminó siendo de manera virtual”. “Este curso de Cuidadora de Adultos Mayores permite que muchas mujeres puedan formarse para poder lograr un empleo. Hay algunas que ya tienen una experiencia, pero no tenían la formación y otras decidieron capacitarse para poder tener posibilidades de sumarse al mundo laboral”, dijo Ruggia.

El coordinador de Empleo resaltó “la articulación entre el Municipio y la Provincia que permite que Rafaela tenga muchas capacitaciones. Apostamos a que, en el 2021, se sigan generando estos espacios para formación”.

Con referencia al Registro de Cuidadores de Adultos Mayores, describió que “la idea es que las personas que venían realizando ese trabajo puedan registrarse en la página web y, a su vez, los vecinos y las vecinas puedan buscar y encontrar personal calificado para el cuidado de adultos mayores en esa base de datos”.

El funcionario señaló que “la clave fue el acompañamiento de nuestro equipo conformado por Carolina Pizzi, Cecilia Murillo y Belén Zorrilla. Ellas trabajaron para que la virtualidad no fuese un problema”.



RECURSOS HUMANOS

Por su parte, Lucía Billoud, destacó que “para nuestra gestión es sumamente importante la formación de recursos humanos para el cuidado y acompañamiento de personas mayores en instituciones, residencias o casas particulares”.

Billoud expresó su agradecimiento a las participantes de la capacitación “por la valentía de participar en un contexto que no fue sencillo por la pandemia, hacerlo en la virtualidad”. También lo hizo con “la Municipalidad de Rafaela por haberse sumado y así fortalecer a un grupo de nuevas cuidadoras que va a tener la ciudad”. “Todo esto forma parte de las ideas y proyectos pensados por el gobernador Perotti y el ministro Capitani con la intención de cultivar las relaciones entre las personas adultas mayores y el resto de sus comunidades. A su vez, generar territorialidad llegando a toda nuestra provincia con esta capacitación”.



ECONOMIA DEL CUIDADO

Asimismo, Gustavo Chara manifestó que la entrega de los certificados “para nosotros es muy importante porque está vinculada con la economía del cuidado, un rubro que viene en crecimiento a nivel nacional”. Chara dijo que con la extensión de la expectativa de vida, y de la mano de los avances científicos, “tenemos la obligación de focalizar nuestras políticas públicas hacia esta realidad y, en este sentido, es muy importante la articulación con los gobiernos locales en beneficio de la comunidad”. “El gobernador Omar Perotti nos pide mucha atención en esta franja etaria porque, ante la presencia de la pandemia, este sector es el más vulnerable”, agregó.



COORDINADORA

Belén, coordinadora del equipo de tutoras, destacó el trabajo integral de todo el equipo y sobre el curso mencionó que “fue un desafío tremendo ya que todo se tuvo que hacer manera virtual. Desde las clases, ayudar a utilizar la tecnología, bajar aplicaciones, archivos, el acompañamiento fue full time. Verlas alcanzar el objetivo y felices después de 250 horas de cursado con asistencia perfecta es muy gratificante”. Con respecto a la adquisición de nuevas herramientas por parte de las cursantes y la posibilidad de su incorporación a una propuesta laboral emergente, Belén expresó que “algunas chicas que ya venían trabajando sumaron nuevos aprendizajes y, las que no, la ven como una salida laboral con el apoyo de una formación. Eso es muy importante porque adquirieron las capacidades para poder sumarse a este nuevo mercado de trabajo”.



DIPLOMADAS

Valeria comentó sobre el cursado que “ha sido una experiencia muy linda y aprendí mucho. Esto me abre una puerta hacia el trabajo y estoy muy agradecida al gobernador, al intendente y a la Municipalidad”. Abigail destacó a la capacitación y dijo que “aprendí muchas cosas nuevas. Recibí una enseñanza muy importante para entender y valorar a las personas adultas mayores. Las chicas del programa me ayudaron mucho. Ahora me siento preparada para trabajar en esto”. Vale destacar que cada diplomada recibió un kit con elementos para la práctica de la actividad. Entre ellos, delantales fabricados por la cooperativa local Oreja de Negra.