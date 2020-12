El comercio electrónico pasa a la siguiente etapa Notas de Opinión 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por Leandro Peres Lerea (*)



La pandemia puso a la vista de todos lo que venía sucediendo, ya que creció la demanda del ecommerce y mucha gente inició, por primera vez, una experiencia de compra netamente online.

Sin embargo, la gran diferencia radica en que la pandemia puso en evidencia que el comercio electrónico es mucho más que un canal de venta y que el local físico es mucho más frágil de lo que creíamos. Tal es así que, según la CACE, hubo un crecimiento del 76% del ecommerce electrónico y continúa en auge.

El ser humano es un animal de costumbre, por lo que si su experiencia de compra fue positiva, es muy difícil que vuelva a comprar físicamente en un local. Asimismo, los tipos de comercio electrónico se incrementan, ya que no sólo se produce a través del sitio oficial de una marca sino también a través de las redes sociales, aplicaciones y marketplaces.

Podría considerar que el comercio electrónico es todo aquel que no incluye interacción humana. El auge del comercio electrónico también incentivó el crecimiento de la monetización digital. Tomaron protagonismo las billeteras virtuales y se convirtieron en el canal más higiénico, práctico y seguro a la hora de efectivizar una compra. Además, el uso de pagos digitales nos evita el problema del cambio o vuelto.

El comercio electrónico abrió las puertas a una competencia más pareja, en la que sin importar la dimensión del vendedor, todos pueden comercializar su producto o servicio por igual. La variedad de canales digitales permite a las marcas, emprendedores, y pequeños locales a tener diversos puntos de venta a costos casi nulos, que no sería posible si sólo pensáramos en locales físicos.

La clave está en poder aprovechar y optimizar estos puntos de venta, los canales digitales y el contenido que cada uno ofrece. Es la autenticidad, originalidad y valor de lo que acompañe a la venta lo que hará elegir al comprador un producto por sobre la competencia. Hay marcas que saben diferenciarse y se destacan, pero muchas otras no. Es un largo camino que comenzamos a transitar.



(*) CMO Agrupate.com.