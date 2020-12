Los líderes europeos celebraron el acuerdo Internacionales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por POST-BREXIT REINO UNIDO-UE

BRUSELAS, Bélgica, 26 (EFE). - Los líderes políticos de Europa elogiaron el cierre de un acuerdo post-brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, que tiene como objetivo sentar las bases para la cooperación futura a largo plazo.

"Por fin podemos dejar el Brexit atrás y la Unión Europea puede seguir avanzando", dijo Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, al tiempo que reconoció que hasta lograrlo fue "un camino largo y sinuoso, pero era un acuerdo por el que había que luchar".

El premier británico Boris Johnson lo celebró con la frase de "se ha alcanzado un acuerdo" sobre una foto suya.

También recordó que se trata del "mayor acuerdo comercial" que firma su país, con 668.000 millones de libras (742.000 millones de euros).

Por su parte, Michel Barnier, el negociador jefe de la UE, advirtió que "este acuerdo demandará esfuerzos y sé que lo acompañará la Unión Europea".

También los ex primeros ministros británicos David Cameron y Theresa May aseguraron que el acuerdo es "muy bienvenido".

El vecino más cercano del Reino Unido, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, celebró el pacto alcanzado después "de cuatro años de negociaciones", que en los últimos días se intensificaron para superar los escollos en materia de pesca, gobernanza y competencia.

La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó que su gobierno analizará ahora "intensivamente el texto del acuerdo", a la vez que añadió que como la CE ha informado a los países desde el comienzo del proceso "podremos evaluar si Alemania puede apoyar el resultado de las negociaciones. Me siento muy confiada de que el acuerdo que tenemos ante nosotros es bueno".