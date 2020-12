Carne: un nuevo récord de exportaciones a China Nacionales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CARNE ARGENTINA. China es el destino más importante de nuestro producto.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Las exportaciones de carne bovina a China alcanzaron un récord de 825.000 toneladas en los primeros once meses del año, lo que representó una suba del 10% interanual, según un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.

Las exportaciones de carne bovina sumaron en noviembre 94.000 toneladas, por la demanda récord desde el gigante asiático.

En cambio, la facturación por exportaciones cayó 8%, como consecuencia del descenso de precios a nivel internacional.

La entidad indicó que hubo volumen récord de carnes congeladas con hueso con destino a la segunda economía mundial.

El alza de la demanda desde China determinó que vuelva a representar más del 80% del total de carnes bovinas exportado por la Argentina.

Los cambios en el mercado chino provocaron oscilaciones en los volúmenes remitidos y repercutieron negativamente sobre las cotizaciones, que en la segunda mitad del año pasado tuvieron un crecimiento importante.

El consorcio mostró su preocupación ante las reiteradas solicitudes sanitarias de China debido a la pandemia de COVID-19.

Dijo que las intervenciones, que llegaron incluso a suspender a algunos frigoríficos argentinos, "no cuentan con aval científico ni epidemiológico y afectan la producción de alimentos cárnicos congelados argentinos".

"No existe evidencia científica que demuestre que el SARS- CoV-2 se transmita por carne bovina, ni por la superficie de sus empaques", señaló la entidad.

El consorcio destacó que la industria frigorífica adoptó lineamientos sobre buenas prácticas para plantas frigoríficas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, avalados por las carteras de Salud y de Trabajo.