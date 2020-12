El proyecto tendría un resultado abierto Nacionales 26 de diciembre de 2020 Redacción Por LEGALIZACION DEL ABORTO EN EL SENADO

FOTO ARCHIVO SERGIO "OSO" LEAVY. Su voto podría ser clave.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La votación del proyecto de legalización del aborto prevista para el próximo martes tiene todavía un resultado abierto, pero en los últimos días comenzaron a jugar algunos elementos que podrían ser determinantes, entre ellos las gestiones del Gobierno para alcanzar la mayoría.

Hasta el momento se contaban 34 votos a favor y 34 en contra, con tres indefinidos y uno de licencia (el tucumano José Alperovich), pero en los últimos días los dos sectores mostraron subas y bajas.

La reunión que mantuvo días atrás el presidente Alberto Fernández con el senador salteño Sergio "Oso" Leavy, del Frente de Todos, que como diputado en 2018 votó en contra del proyecto, mostró que el Gobierno comenzó a mover sus fichas.

Leavy reconoció que está pensando su voto y esto generó entusiasmo en el sector "verde", dado que si el salteño decidiera votar a favor o al menos abstenerse, los "celestes" estarían perdiendo un voto clave.

Según deslizaron fuentes parlamentarias a NA, la idea del Gobierno y del sector de la bancada oficialista que apoya la legalización del aborto es lograr que el salteño, de mínima, no vote en contra.

Esto se suma a la no participación del riojano Carlos Menem -ferviente opositor a la legalización del aborto- en la sesión del 29 de diciembre, debido a su delicado estado de salud.

Si Leavy cambiara su postura de 2018, el sector "celeste" del Senado bajaría a 32 votos y los "verdes" tendrían una clara ventaja.

Sin embargo, los senadores y senadoras que apoyan la legalización del aborto trabajan no solo para convencer a algunos de los que están en contra y a los indefinidos, sino también para evitar bajas en sus filas.

En este sentido, todas las miradas apuntan al rionegrino Alberto Weretilneck, quien a pesar de manifestarse a favor de la legalización del aborto pidió modificaciones al proyecto y puso en duda su voto.

Si bien nadie espera que Weretilneck vote en contra, tampoco se descarta que el rionegrino termine optando por la abstención, lo que complicaría las cuentas para los "verdes". El escenario, por lo tanto, es todavía volátil.