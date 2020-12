Les comentamos Libro

BRONCEMIA Francisco Occhiuzzi Nuevos Editores 176 pág. Lejos de querer exagerar, quiero hacerte saber lo importante que es para nosotros como estudiantes, que un profesional con tu trayectoria y humildad comparta sus experiencias y demás. Quiero realmente felicitarte y agradecerte por darnos la oportunidad de leerlo, es increíble. Me encanta la sutil ironía, el vocabulario, cuan explicativo y claro es, los ejemplos y la realidad de cada página, habla de hechos reales que ocurren todo el tiempo y que todos presenciamos, hoy gracias a vos, tu hermoso libro y conferencia, pude darle un nombre concreto: la broncemia. Me emociona leerte, porque vivo muy de cerca la broncemia en mi ciudad. Soy parte de la Asociación por los derechos y dignidad de las personas, en la cual fomentamos la resiliencia e incentivamos a buscar herramientas y posibilidades para salir adelante. Hablamos de gente que siquiera cuenta con baños, agua o luz. Tenemos talleres para que puedan tener una profesión y cambiar su realidad. La salud, para ellos, no existe. El proceso salud-enfermedad-atención no forma parte de su día a día. Me llena de esperanza saber que existen profesionales como vos, que ven más allá y que saben y no les avergüenza reconocer, no ser ningún Dios. Espero ser más fuerte que todo aquello que "arrastra" hacia la broncemia. Me asusta en verdad pensar "¿seré yo broncémica?". Tengo la esperanza de encontrar Franciscos en mi vida que me abran los ojos al igual que lo hiciste. Y tu libro, es un recordatorio constante de quien quiero ser. Gracias de verdad. De una estudiante.