Lewis Hamilton y Mercedes continúan siendo amos y señores de la Fórmula 1

PRENSA MERCEDES CAMPEONES. Lewis Hamilton obtuvo su séptimo título y Mercedes se coronó entre los Constructores. FOTOS F1 TODAY PIERRE GASLY. Logró su primer triunfo con AlphaTauri. SERGIO PEREZ. El mexicano celebró con Racing Point.

En un año atípico, traspasado por la pandemia que golpeó al mundo entero, la Fórmula 1 debió readaptar su calendario a partir de las restricciones que se pusieron en vigencia en varios países.

Esa situación obligó a suspender varios Grandes Premios, entre ellos nada menos que el de Mónaco, uno de los más emblemáticos en el historial de la máxima categoría del deporte motor en todo el planeta.

Se recurrió a circuitos que no figuraban en el cronograma original y se llegaron a repetir en algunos casos, para otorgarle validez a un certamen que, en la parte deportiva, no ofreció ningún tipo de sorpresas.

Al menos, en lo referente al dominio aplastante del equipo Mercedes en general y del inglés Lewis Hamilton en particular, que ejercieron una superioridad de principio a fin, salvo algunas excepciones, que también se dieron.

Hamilton pulverizó todos los récords, para ser el piloto más ganador en la F1, el que logró mayor cantidad de poles y por si fuese poco, el que igualó la marca establecida por el alemán Michael Schumacher con siete títulos.

Por primera vez desde su incorporación a la Fórmula 1, el piloto británico faltó a un Gran Premio, al dar positivo de coronavirus, pero eso ocurrió después de haberse asegurado la corona, que nunca estuvo en riesgo.

Solamente en los primeros compases de este atípico año 2020, su compañero Valtteri Bottas, lideró provisoriamente el certamen, pero tras la reacción de Lewis, nada pudo hacer para neutralizar su escape hacia un nuevo éxito.

La irregularidad de Max Verstappen, que cometió algunos errores en algunas ocasiones y en otras vio afectadas sus ilusiones por repetidos abandonos, no resultó una amenaza para el séptuple campeón, aunque el potencial que los autos de la bebida energizante pusieron de manifiesto fue interesante y los pusieron apenas un escalón por debajo de Mercedes.

La gran decepción, quizás la mayor a lo largo de una trayectoria que no sabe de ausencias desde la creación del Campeonato del Mundo, la aportó Ferrari, la legendaria marca italiana que no pudo ganar a lo largo de todo el año.

Pero no solamente se dio ese resultado desalentador, sino que la prestigiosa casa de Maranello fue superada por otras escudería de menor potencial económico.

Charles Leclerc no logró afianzarse, en tanto que la despedida de Sebastian Vettel, bien puede interpretarse como una afrenta del equipo para con el tetracampeón mundial, en su época de Red Bull.

A nivel de pilotos, los resultados más destacados fueron los conseguidos por el francés Pierre Gasly y el mexicano Sergio Pérez, ambos ganadores de sus primeros Grandes Premios, al igual que sus equipos.

AlphaTauri y Racing Point festejaron en una temporada increíble y que habrá de perdurar en el recuerdo de ambas estructuras.

En el caso de "Checo", fue protagonista del pase del año, dando un salto de calidad, para sumarse a Red Bull, junto al holandés Verstappen, para formar, decididamente, una de las duplas a tener en cuenta durante 2021.