Newell's logró ganar en la Copa Argentina

FOTO NA SEBASTIAN PALACIOS. El primer gol de Newll's.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Newell's Old Boys de Rosario impuso su mayor jerarquía individual y colectiva para vencer a Sportivo Peñarol de San Juan por 2 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado ayer en el estadio "Unico de San Nicolás", en el marco de los 32avos. de la Copa Argentina.

Sebastián Palacios, a los 39' del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto de Frank Kudelka, en tanto, Enzo Cabrera, a los 46' del complemento, aumentó la diferencia para la "Lepra", que embolsó un cheque de 675.000 pesos y su próximo rival será Sarmiento de Junín.

Si bien la formación cuyana mostró un digno nivel de juego, no pudo con el mayor roce de su encumbrado adversario.

Desde el mismo inicio del match, Newell's tuvo el control casi monopólico del balón ante un humilde oponente que asumió sin rubores su rol de partenaire.

El elenco que milita sin mucho éxito en el Federal A fue rival mientras le duraron las reservas aeróbicas, aunque es justo consignar que el arquero Ramiro Macagno no resultó llamado a intervenir en los noventa minutos.

El toque de Palacios con el arco vacío tras una buena jugada colectiva sobre el final de la primera etapa le permitió al "Rojinegro" dominar a su antojo el complemento ante un tan entusiasta como impotente elenco sanjuanino, que sobre el final sufrió otro gol después de una buena habilitación de Maximiliano Rodríguez para Enzo Cabrera, quien venció al longevo guardavallas Carlos Biasotti, de 46 años.

En definitiva, una diferencia algo más acorde al dispar trámite del encuentro, que fue dirigido por Pablo Dóvalo.