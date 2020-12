Messi y familia pasan la Navidad en Rosario Deportes 24 de diciembre de 2020 Redacción Por TRAS ROMPER EL RECORD DE PELE...

FOTO NA EN FAMILIA. Messi, su esposa y sus hijos en Rosario.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El futbolista Lionel Messi aseguró que "jamás" pensó que "rompería algún récord" cuando se inició como jugador profesional y "menos aún" el que ostentaba Pelé, a quien superó tras convertir su gol 644 con la camiseta del Barcelona ante el Valladolid.

"Cuando empecé a jugar al fútbol jamás pensé que rompería algún récord. Y menos aún el que tenía Pelé... Sólo puedo dar las gracias a todos los que me ayudaron en estos años, mis compañeros de equipo, mi familia, mis amigos y todos los que me apoyan cada día. Abrazo!!!", expresó Messi en su cuenta de la red social Instagram.

Pelé tenía 643 tantos marcados en el Santos de Brasil y era el futbolista con más tantos convertidos en un mismo club, pero en la jornada del martes fue superado por el jugador rosarino.

Tras el partido, Messi no regresó a Barcelona con sus compañeros y viajó a Argentina desde Valladolid para pasar la Navidad luego que el entrenador Ronald Koeman liberó al plantel desde el martes por la noche hasta el domingo 27 de diciembre.

A raíz de la pandemia de coronavirus, Messi solo estuvo en su país cuando se sumó a la selección argentina para los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.