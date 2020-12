Boca tuvo una noche perfecta y dio vuelta la serie contra Racing Deportes 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA GOLEADORES. Salvio festeja el primero con Villa que convirtió el segundo.

Boca Juniors se impuso anoche por 2 a 0 sobre Racing Club en el estadio "La Bombonera", en la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y accedió a las semifinales del certamen debido a que "La Academia" había ganado 1 a 0 en el encuentro de ida en Avellaneda.

Con un certero cabezazo de Eduardo Salvio, a los 23' del primer tiempo, el local abrió el marcado ante un desconcertado rival que le entregó la pelota y mereció irse al descanso con una derrota más abultada, pero el arquero Gabriel Arias se agigantó y mantuvo con vida a los dirigidos por Sebastián Beccacece.

No obstante, en el complemento el elenco de Avellaneda continuó sin reacción y Arias siguió como figura del cotejo, pero una torpeza de Lisandro López en su propia área derivó en un penal para el "xeneize" que Sebastián Villa cambió por gol, a los 16', para sellar el 2 a 0 definitivo y el pase a la siguiente instancia.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Angel Russo revirtió la serie y se clasificó a las semifinales con un prometedor nivel de cara al duelo con Santos de Brasil, equipo con el que chocará en la próxima fase por un lugar en la final contra River Plate o Palmeiras, que disputarán la otra llave.

Boca fue superior de principio a fin y Arias fue el único responsable de evitar una goleada en contra para Racing, que mostró su peor cara en un partido definitorio y se quedó con las manos vacías sin siquiera ilusionarse con el gol que necesitaba para avanzar en esta nueva edición de la Copa Libertadores.

Sólo en la primera parte, el arquero chileno desbarató cuatro ocasiones claras de gol, antes y después del tanto de Salvio, que brindó justicia a un cotejo que por momentos tuvo solamente un equipo en la cancha.

En la segunda parte, ante la salida de Diego González, fundamental para la circulación del balón, el conjunto local reguló pero no mermaron las chances de volver a marcar, por lo que Arias tuvo que mantenerse como figura para evitar una abultada derrota.

No obstante, a los 15', Lisandro López cometió una falta sobre Salvio en el área y Villa le puso el cierre a la esperanza racinguista, pese a que faltaba más de media hora para el fin de un juego que no varió a lo largo de los 90 minutos.

El "xeneize" jugará el partido de ida de las semis con Santos en su estadio de la Ribera el miércoles 6 de enero a las 19:15, en tanto que la serie se definirá en Brasil, una semana más tarde en el mismo horario, para definir a uno de los dos finalistas del torneo de clubes más importante en el plano continental.

Racing, que llegó con la ventaja del gol marcado en "El Cilindro" por Lorenzo Melgarejo, profundizó la crisis futbolística que viene atravesando en la Liga Profesional y renunció a su única ilusión de seguir en la Copa Libertadores, certamen en el que estaban apostadas todas sus fichas.

Boca, en tanto, mejoró considerablemente su nivel y avanzó a la siguiente fase con absoluta justicia, porque en el balance de los 180 minutos fue muy superior a su adversario.

Ahora, la historia tendrá como protagonistas a dos equipos argentinos y dos brasileños, que se cruzarán para determinarán quiénes serán los finalistas del siempre apasionante campeonato de clubes, que acapara todas las expectativas en Sudamérica.