Atlético jugará el domingo ante Gimnasia de Mendoza Deportes 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Atlético, luego de dos salidas consecutivas, en las que logró otras tantas victorias para enhebrar una seguidilla de tres, volverá a jugar en el Nuevo Monumental.

Será el próximo domingo, a partir de las 17:10, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el regreso del equipo de Walter Otta a su estadio, donde había vencido en la segunda fecha, luego de una notable remontada, a Tigre.

Después, se sucedieron los triunfos ante San Martín en Tucumán y Villa Dálmine en Campana, para treparse con autoridad al liderazgo de la Zona B de la Fase Campeonato.

El partido frente a los mendocinos será controlado por Gerardo Méndez Cedro, en el marco del Torneo de Transición de la Primera Nacional.

La "Crema" viene mostrando un excelente funcionamiento, que lo llevó a convertirse en un indiscutido protagonista de la categoría más importante del fútbol de ascenso en nuestro país.



LA FASE CAMPEONATO

Los encuentros que se disputarán en cumplimiento de la quinta fecha, por la Fase Campeonato, responden al siguiente detalle:

Zona A: domingo 27, a las 17:10, Atlanta vs. Temperley; Diego Ceballos y a las 21:00, Estudiantes de Río Cuarto vs. Ferro Carril Oeste; Lucas Novelli; lunes 28, a las 17:10, Platense vs. Agropecuario de Carlos Casares y a las 21:30, Deportivo Morón vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Zona B: domingo 27, a las 17:10, Atlético de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza y a las 21:30, San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine; lunes 18, a las 17:10, Deportivo Riestra vs. Sarmiento de Junín y martes 29, a las 19:20, Tigre vs. Defensores de Belgrano.