2 Argentinos entre los mejores del mundo SUPLEMENTO RURAL 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Un toro y una vaca ganaron el premio Campeón del Mundo Oro y Miss Mundo Plata (segunda mejor hembra) Limousin en el certamen virtual "Champions of the Word", que organiza el reconocido jurado P. J. Budler, en Fort Worth, Texas, EE.UU.

El toro Cotilerio Nicanor, de Cabaña La Cotidiana (Capilla de Señor, Buenos Aires), de Italo Lattanti, y la vaca Cheville Madeleine, de Cabaña Don Federico, (Castelli, Buenos Aires), de Mónica Schmale, obtuvieron, respectivamente, los premios Campeón del Mundo Oro, y Miss Mundo Plata (segunda mejor hembra), como mejores ejemplares Limousin del mundo, en el certamen virtual "Champions of the Word", que organiza el reconocido jurado y asesor de cabañas de los principales ganaderos estadounidenses, P. J. Budler, en Fort Worth, Texas, EE. UU.

Así lo entendieron los jurados internacionales del certamen Olivier Rambert (Francia), Derick Leroux (Sudáfrica), Ryley y Jill Mader (Canadá) y Juan Balfour (Argentina).

De acuerdo a TodoAgro, para la elección de los animales que participan en el certamen sus organizadores eligen a los reproductores campeones de la exposición más importante de cada país.



LOS REPRESENTANTES

DE LA ARGENTINA

En el caso de la Argentina, los dos animales que compitieron enviando sus fotos corresponden a las cabañas ganadoras del gran campeonato macho y hembra en Palermo 2019, al no haberse realizado la muestra este año, con motivo de la pandemia.



HUBO RENOVACION

DE LAS AUTORIDADES

Por otra parte, en su última asamblea general ordinaria celebrada a fines de noviembre pasado, la Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL) renovó su comisión directiva, para el período 2020-2022, que quedó constituida así: presidente, Mónica Schmale; vicepresidente, Ariel Griffa; secretario, Luciano Castrillón; tesorero, Carlos G. Odriozola; vocales titulares: Juan Pablo Murguía, María Antonella Luchessi, Josué Quesada y Ana Romanutti; vocales suplentes: Silvina Martínez, Juan José Neiman, Gervasio Sáenz Valiente y Ezequiel García; comisión fiscalizadora 2020/2021: Juan José Chiaravalle, Francisco J. Aguilar y Nélida M. Vázquez.