Las exportaciones de leche en polvo crecieron casi un 70 por ciento SUPLEMENTO RURAL 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Si bien durante el año hubo un fuerte incremento en las exportaciones de lácteos en general, las leches en polvo entera encabezaron muy por encima el segmento entre el período enero-octubre de este año.

La Dirección Nacional de Lechería de la Nación publicó los datos sobre exportaciones de lácteos a octubre de 2020, los cuales fueron agrupados en grandes rubros por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) en un informe.

En función del valor total en U$S, entre los productos de mayor relevancia se destacan los crecimientos de la leche en polvo (+51.8%), el de los quesos (23.2%), le siguen los demás productos lácteos como el dulce de leche, la manteca, el suero, etc (16.5%) y finalmente los productos confidenciales como la lactosa, caseína, yogures, etc (8,5%).

La variación intermensual de las exportaciones de octubre 2020 respecto a septiembre, fue de +8,6% en volumen y +11,5% en valor. Por su parte las variaciones interanuales para octubre fueron +15,0% en volumen y +10,7% en US$.



DETALLES DE INTERES

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron para estos 10 meses, el 24,9% de la producción total (siendo el 18,2% el año pasado), absorbiendo unos 724 millones de litros de leche adicionales a igual período del año pasado.

Cabe acotar que en este período hubo 635 millones más de producción y 103 millones de litros equivalentes de mayor stock inicial, con lo que casi toda la mayor cantidad de leche fue absorbida por las exportaciones ya que el consumo se mantuvo y los stocks bajaron.

En una publicación de TodoAgro, se dio a conocer que en lo que respecta a las leches en polvo enteras general, en el período enero-octubre del 2020 crecieron en volumen un 68,8%, en monto total en dólares un 68,9% y el valor unitario promedio, mejoró en dólares un 0,1%.

Los precios de nuestro principal producto de exportación, las leches en polvo enteras, tuvieron para el período enero-octubre de este año la siguiente evolución que muestra un gráfico que se inserta en esta nota.

También se hizo referencia al total de exportaciones en volumen y en dólares del período enero-octubre del 2020, en función al tipo de producto exportado y en base al mercado de destino.



EL PRINCIPAL

PRODUCTO

El principal producto exportado tanto en volumen como en valor sigue siendo la leche en polvo entera (fundamentalmente en bolsas de 25 kgs.), con el 52,9% y 51,8% respectivamente, luego le siguen los quesos con el 18,7% en volumen y el 23,2% en valor.

Y el principal destino de nuestras exportaciones continúa siendo Brasil, con algo más de un 32% tanto en cantidad de productos como en dólares, seguido por Argelia, y luego un poco más distante, pero manteniendo una participación importante, Rusia.

N. de R.: La leche en polvo o leche deshidratada se obtiene mediante la deshidratación de leche pasteurizada. Este proceso se lleva a cabo en torres especiales de atomización, donde el agua que contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color marfil claro que conserva las propiedades naturales y sus nutrientes que tiene la leche normalmente. Para beberla, el polvo debe disolverse en agua.

Este producto es de gran importancia ya que, a diferencia de la leche fluida, no precisa ser conservada en frío y por lo tanto su vida útil es más prolongada. Y presenta ventajas como ser de menor coste y de ser mucho más fácil de almacenar.