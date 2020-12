No quedaron conformes trabajadores rurales con bono de 10.000 pesos SUPLEMENTO RURAL 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Al pago de ese bono se llegó tras una votación en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), después de un rechazo de organizaciones del sector.

FOTO INTERNET TRABAJADORES RURALES. Quien los representa no está de acuerdo con lo logrado. FOTO INTERNET JOSE VOYTENCO. Había reclamado 15.000 pesos.

Luego de una reunión frustrada con las entidades gremiales del campo en donde pedían un bono de 15.000 pesos para sus asociados, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) resolvió aceptar una propuesta del Gobierno, de un bono de 10.000 pesos a pagar en tres cuotas mensuales y por única vez.

A ese bono se llegó tras una votación en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), después de un rechazo de organizaciones del sector.



ESTADO DE ALERTA

Y MOVILIZACION

A pesar del bono conseguido, la Uatre señaló que continúa en "estado de alerta y movilización porque el bono aprobado está muy lejos de constituir el reconocimiento a la labor que tuvieron los trabajadores rurales en todos estos meses de pandemia", de acuerdo a lo dado a conocer por La Nación Rural.

"Si esta es la actitud del sector empresario, las decisiones gremiales serán aún más graves. Es una vergüenza escuchar argumentos que solo se sustentan en una ideología elitista que considera a los trabajadores como personas de segunda categoría. Lamentamos la grosera insensibilidad en los grandes empresarios del campo argentino", dijeron luego del acuerdo.



UNA VOTACION

En un encuentro en la CNTA, las entidades empresariales se mantuvieron en la negativa, por lo que se dispuso convocar a votación, donde los dos votos del Estado fueron clave para la resolución del conflicto.

El gremio se impuso cuatro votos a dos de la parte empresarial, que en esta oportunidad pertenecían a CRA y Coninagro.



LO QUE DIJO UN

DIRIGENTE

Horas previas a la reunión, en conferencia de prensa virtual el secretario general del gremio, José Voytenco, dijo que los trabajadores estaban esperando una respuesta.

"La bonanza del sector debe estar traducida en el bolsillo del trabajador rural. Estamos en alerta y movilización permanente. Si luego de la reunión no se logra un acuerdo, vamos a juntarnos en el gremio para definir cómo vamos a continuar. Espero que prime la cordura empresarial y tener una respuesta concreta. Tenemos esperanza y fe que hoy podamos consensuar", indicó.

Según dijo el titular del sindicato, el sector agropecuario representa más del 21% del PBI del país.

En este contexto, remarcó que "están en condiciones de pagarlo. Los trabajadores formamos parte de este sector y queremos solo un reconocimiento. La actitud de los empresarios es bastante dura y cerrada a pagar el bono".

Hace 20 días comenzaron las negociaciones en la CNTA con las entidades del sector, que insistieron en las dificultades que atraviesan algunas economías regionales en el país, que no podían hacer frente al pago solicitado.

Asimismo, Voytenco contó que la única organización empresarial que había avalado su pedido fue la Federación Agraria Argentina (FAA), quien había hecho una contrapropuesta de 12.000 pesos, pero que el resto tuvo una actitud negativa.

Y aseguró que "la única que está respaldando el planteo gremial es FAA. Las otras tres entidades no apoyaron la propuesta".



UN BONO QUE

NO AFECTA

Para el gremio, a un productor agropecuario de cualquier actividad del campo 15.000 pesos no lo afecta en nada.

"Solo equivalen a un cambio de aceite y filtro de una camioneta, o lo que le queda a un productor por 700 kilos de soja o 100 kilos de ternera, o por la venta de seis cajones de pollo o un tercio de lo que produce una planta de manzana. Ningún productor va a hacer temblar su economía por este bono. El lazo está hecho de buen tiento pero se puede cortar", reclamaron.