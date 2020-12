Concretaron la entrega de la tercera cuota Información General 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Será destinada al mejoramiento edilicio de las instituciones educativas.

FOTO CP// FAE// Un instante de la ceremonia desarrollada ayer.

Ayer a la mañana, la secretaria de Educación Mariana Andereggen, junto con la coordinadora del Área, Guillermina Vitaloni; la responsable administrativa del Programa al interior del municipio, Mariana Ardissono; y el jefe de Infraestructura de la Delegación Regional III de Educación e integrante de la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), Sergio Pairone, visitaron la Escuela Ángela de la Casa, con motivo de la entrega de la tercera cuota del FAE.

La directora de la Institución, Nanci Dux, quien recibió un monto de 160.000 pesos como parte de esta cuota, manifestó que la visita fue propicia para que las autoridades recorran la escuela y conozcan el estado de infraestructura del edificio. “En base a esta visita se han detectado dificultades edilicias que hay que atender con urgencia. Desde la Municipalidad nos realizan una entrega excepcional de FAE para atender ese aspecto tan importante”; indicó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, explicó que “el 95% de esta entrega está destinado a infraestructura para que se ejecuten obras y arreglos en las escuelas en este período de enero, en donde se corta toda la actividad”.

En este sentido, destacó que “por más que, desde algunos medios, parece que el 2020 fue un año de escuelas cerradas, quienes estamos en Educación sabemos que no es así. Recién ahora habrá un corte, aunque permanecerá la entrega de alimentos, que se desarrolló a lo largo de todo el año”.

Al mismo tiempo agregó: “Vamos a aprovechar este mes para complementar obras, las que preparan el espacio para el regreso a la presencialidad con todas las medidas sanitarias, y obras más grandes como ocurre puntualmente en esta escuela que precisaba desagües y otras intervenciones. Por este motivo, en un análisis conjunto con el área de Infraestructura de la Regional, decidimos hacer un aporte mayor para cubrir estas obras tan necesarias”.

Durante esta tercera cuota se distribuyeron 3.625.000 pesos para equipamiento e infraestructura de todas las instituciones educativas de la ciudad. A lo largo de este año, se llevan entregados alrededor de 9 millones de pesos. El 7 de febrero es la próxima reunión para hacer una nueva asignación. Tal como puntualizó Andereggen, “las y los directivos de las 73 instituciones que reciben aportes, van a tener que trabajar en este tiempo haciendo la rendición del aporte actual y preparando los presupuestos para la nueva entrega”.



Un año desafiante

La directora de la Escuela Ángela de la Casa, afirmó: “Estamos muy contentos de haber recibido la visita, que se escuche nuestro pedido y que se puedan solucionar los problemas para estar preparada para el regreso tan deseado en el 2021. Este fue un año muy complejo donde todo el personal se vio afectado por la pandemia y nos desafió a pensar en una escuela diferente, que se adapte a la situación presente. Todos trabajamos para esto. Llegamos a fin de año bastante cansadas pero dimos lo mejor”.

La Secretaria de Educación reconoció que “todos los programas educativos y todo lo que hacemos desde el área estuvo atravesado por este tiempo de aislamiento. En la Comisión de FAE, por ejemplo, transitamos un cambio de gestión, con renovación de autoridades y de representantes de la Cooperadora. A todo esto lo fuimos resolviendo de manera virtual. Recién la última reunión de la Comisión pudo hacerse de manera presencial”.

A ello se sumó la bancarización de la administración, “gracias a la cual, desde este año, las escuelas reciben una transferencia con los fondos. No existe más la entrega presencial del cheque. Fue un proceso desafiante, pero ahora las cuestiones están claras; se hace todo vía transferencia”.

Al respecto, concluyó la funcionaria, “estas visitas no implican ya la entrega del cheque. Son más una oportunidad para encontrarnos, charlar, recorrer la institución y, por supuesto, anunciar que ya están los fondos disponibles para ejecutar las obras”.