Reconocimiento a la trayectoria

Talking Heads, Salt-N-Pepa y Lionel Hampton serán reconocidos por su trayectoria en los Grammy

BUENOS AIRES, 24 (Télam). - El grupo Talking Heads, uno de los más innovadores de la escena neoyorkina de los `70; el dúo rapero femenino Salt-N-Pepa, pionero en el género; el legendario baterista de jazz Lionel Hampton y la mítica Selena son algunas de las figuras que serán reconocidas con el premio a la trayectoria artística en la próxima edición de los Premios Grammy, cuya gala central se llevará a cabo el próximo 31 de enero.

Así lo anunció oficialmente ayer la Academia de la Grabación, organizadora de estos galardones, que también incluyó en esta nómina a Grandmaster Flash & The Furious Five, iniciadores del hip-hop a fines de los `70, y a la cantante de ópera Marilyn Horne.

"Dar la bienvenida al nuevo grupo de honrados con el Premio Especial al Mérito nos da la posibilidad de premiar y reconocer la influencia que han tenido en la comunidad musical más allá del género", indicó en un comunicado replicado por medios estadounidenses Harvey Mason Jr., presidente interino de la institución.

"Como creador y amante de la música estoy agradecido de haber podido evaluar a los que nos han inspirado y su impacto en un año en el que la música nos ha ayudado a mantenernos unidos", añadió.

Sin embargo, el anuncio no aclaró la modalidad en que serán entregados los correspondientes premios, en el contexto mundial de distanciamiento preventivo por la pandemia de coronavirus.

Ocurre que generalmente la ceremonia en la que se galardona a los artistas por sus trayectorias suele desarrollarse en la semana previa a la gala oficial, pero este año no se brindaron precisiones al respecto.