Creá tus propios rituales para festejar sin pirotecnia Locales 24 de diciembre de 2020 Redacción Por "Ciudadanos Autoconvocados por una ciudad libre de pirotecnia" y la Municipalidad de Rafaela llevan adelante, como todos los años, una campaña para concientizar sobre los daños que estos artefactos explosivos generan en los seres vivos y el medioambiente.

Se acercan las fiestas y los rafaelinos y rafaelinas nos estamos preparando para celebrarlas con quienes más queremos. Este 2020, las dificultades atravesadas nos dejaron un gran aprendizaje basado en la solidaridad: Para cuidarnos debemos cuidar al otro. Esto implica hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de las demás personas para conocer cómo nuestras acciones pueden afectarlas o ayudarlas a que se sientan mejor.

En este marco y como todos los años, "Ciudadanos Autoconvocados por una ciudad libre de pirotecnia" y la Municipalidad de Rafaela llevan a cabo una campaña para concientizar sobre los daños que estos artefactos explosivos generan a los seres vivos y al medioambiente, a fin de desalentar su uso.

La pirotecnia daña a los adultos mayores, bebés, animales, a las personas del espectro autista, a aquellas que tienen alguna discapacidad o hipersensibilidad sensorial. También a los que padecen enfermedades y malestar al ruido ensordecedor y la contaminación acústica. Sufren miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente.

Asimismo, la manipulación incorrecta de pirotecnia puede llevar a provocar lesiones como mutilaciones, fracturas, luxaciones, heridas, lesiones oculares con perforación y penetración de cuerpos extraños, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de diversas consideraciones.

Además, su uso inadecuado es la causa de daños materiales a bienes privados y públicos con incendios en zonas arbóreas, coches calcinados, toldos en llamas, y en el espacio que habitamos como consecuencia de la contaminación ambiental y acústica.

En el año 2016 se sancionó la Ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora no lumínica en eventos organizados por el municipio. Asimismo, la Ordenanza Nº 5.081 prohíbe la tenencia, venta, acopio, exhibición y expendio al público en forma onerosa o gratuita de "bombas de estruendo" de una pulgada o más, y otros productos de similar o mayor poder explosivo, aunque sean de fabricación autorizada.

Es importante recordar que esta normativa prohíbe la venta a menores de 16 años y la elaboración, comercialización, tenencia y uso de todo artefacto de pirotecnia que no haya sido calificado como "de venta libre" por fabricaciones militares. Cabe aclarar que para realizar denuncias y reclamos, la Municipalidad de Rafaela habilitó la línea telefónica 425400.



IMAGINACION SIN LIMITES

En esta campaña se optó por fomentar distintas formas de celebrar que no afecten a los demás. Por eso, se propone a la ciudadanía encontrar un ritual para compartir con los seres queridos. Algunas ideas son utilizar un burbujeros caseros o comprados, globos de la fortuna con papelitos escritos con deseos, lanzador de papel picado, armar una coreografía, mensajes con linternas, o cualquier otra manera que permita cumplir las expectativas de un saludo festivo, sin ocasionar perjuicios. La creatividad de los seres humanos es infinita como así también las alternativas que se pueden encontrar para festejar sin hacer daño. Apliquemos los que este 2020 de pandemia nos enseñó sobre cuidarnos entre todos, siendo responsables, considerados y solidarios con quienes también merecen celebrar las fiestas en paz.