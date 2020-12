Mensaje a los legisladores y especialmente a la sociedad Locales 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Este sábado 26 de diciembre a las 18 se realizará una caravana por las dos vidas que partirá desde el monumento a la madre frente a la catedral San Rafael, en un nuevo mensaje que quiere dar Rafaela y la región.

El 31 de julio de 2018, integrantes de “Rafaelinos por la vida” entregaron al por entonces diputado provincial Roberto Mirabella una misiva dirigida al contador Omar Perotti, quien en ese momento era senador nacional, acompañada de planillas firmadas por 5061 rafaelinos, y otras suscriptas por más de 3000 vecinos de zonas aledañas: a) manifestando su rechazo a toda ley o política pública que tenga por objeto atentar contra la vida humana, en especial las que promuevan el aborto; b) requiriendo a los senadores provinciales que asumieran el compromiso de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dejando constancia que la defensa del niño por nacer está garantizada por nuestra Constitución Nacional; y c) solicitando la implementación de un plan integral de ayuda y protección a la embarazada y al niño por nacer (previsto en el proyecto de ley que dio lugar al expediente 324/18, presentado por ante la Cámara de Diputados de la Nación).

Además, en esa oportunidad, los integrantes de la referida organización pidieron que se escuche a los miles de santafesinos que desde hace tiempo requerían otras políticas para el acompañamiento del embarazo vulnerable y la no habilitación del aborto, dejando en claro que nadie desea la mueran mujeres en el marco de embarazos vulnerables, pero que eso no puede lograrse a costa de las vidas de sus hijos. Cabe señalar que, durante esos días, en Santa Fe, se habían recolectado más de 80.000 firmas que fueron presentadas y tenidas en cuenta por Perotti al momento de decidir su abstención frente a un proyecto de despenalización del aborto que incluso lucía mucho menos irrazonable que el actual. De hecho, la propuesta que se tratará en el Senado prevé limitaciones serias a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, la persecución penal de las personas dedicadas al acompañamiento del embarazo vulnerable, y la posibilidad de dar muerte de los bebés en el seno materno, prácticamente a simple demanda, hasta el noveno mes, sin importar que exista otro medio para asistir a la mujer a fin evitar la muerte provocada de su hijo.

La agrupación subraya, que “luego de ese encuentro, Rafaela, y Santa Fe toda, confirmó en las calles y en las urnas que el pueblo de esta provincia es, en su gran mayoría, pro-vida y que son más los que desean políticas activas para la asistencia del embarazo vulnerable. El número de instituciones para acompañar a las mujeres embarazadas y visibilizar los derechos de las personas por nacer es cada vez mayor, y las propuestas de vecinos en este sentido van en aumento”.

“A poco más de dos años del anterior debate, sin cambios que lo justifiquen, a excepción del incremento de las presiones de grupos internacionales con mucho poder económico que están trabajando para presiones a los gobernantes argentinos, y al fuerte incremento de las personas que están en contra del aborto, se propone un nuevo proyecto sobre la misma temática que de ningún modo puede soportar un control de constitucionalidad y convencionalidad”, indican.

En esta oportunidad, las organizaciones provinciales no tuvieron la misma suerte que en 2018, pues no fueron recibidas por el hoy senador Mirabella, y ello les ha impedido transmitirle las objeciones técnicas al proyecto que le permitieran adoptar una decisión informada.