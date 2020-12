Operativos conjuntos para Noche Buena y Navidad Locales 24 de diciembre de 2020 Redacción Por Comienzan esta tarde del 24 y continuarán en la madrugada de este viernes. El objetivo del mismo apunta a los patrullajes preventivos y controles sanitarios. Habrá sanciones económicas para quienes incumplan la normativa vigente.

FOTO PRENSA MUNICIPAL OPERATIVOS. Personal de organismos de seguridad se desplegarán en toda la ciudad.

Las fuerzas de seguridad que trabajan en la ciudad cumplirán un operativo especial durante los festejos para Noche Buena y Navidad, con la particularidad que este año tendrán que atender también las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno provincial debido a la pandemia de coronavirus.

Además, los inspectores de tránsito, agentes de la Guardia Urbana y personal de la Unidad Regional V, realizarán controles de documentación, alcoholemia y velocidad en distintos puntos de la ciudad. El objetivo será que los conductores tomen conciencia y evitar así, accidentes viales.

Con respecto a los operativos durante la madrugada, se aplicarán multas desde $56.000 para las fiestas que incumplan la normativa vigente. La sanción será para el organizador del evento o, en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Además, por la vía judicial también actuará el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de la notificación de la Policía. Lo mismo sucederá para las fiestas nocturnas habilitadas que no cumplan con las disposiciones, las que serán pasibles de sanciones económicas superiores a $80.000.

En cuanto a los lugares que cuenten con la correspondiente autorización, habrá personal apostado en cada uno de ellos, con retenes para constatar la tenencia de entrada anticipada. Quien no cuente con la misma, deberá retirarse. Además, habrá ordenamiento de tránsito en puestos fijos y móviles en los accesos.

Finalmente, en la traza urbana se reforzarán las medidas de patrullaje preventivo.