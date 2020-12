Se aprobaron 15 proyectos

Durante la mañana de ayer se llevó adelante la sesión ordinaria del Concejo, en donde los concejales trataron los 15 proyectos que recibieron despacho en la reunión de comisión y que formaron parte del Orden del Día y los aprobaron de manera unánime a cada uno de ellos.

Uno de los proyectos que fue aprobado, permitirá que el Ejecutivo pueda adquirir equipamiento informático destinado a la modernización de los procesos municipales. El citado proyecto expresa que se autorizará al Señor intendente municipal a suscribir a un convenio de préstamo con el gobierno de la provincia de Santa Fe, conforme los términos establecidos en el modelo citado en el anterior artículo y por un presupuesto estimativo de proyecto en $ 7.793.750 a diciembre de 2020, siendo el monto definitivo de endeudamiento, el que resulte del proceso de contratación.

Otra de las iniciativas que recibió el acompañamiento de todos los concejales, tiene que ver con la ampliación de terrenos en el Parque Tecnológico de Reciclado, con el objetivo de favorecer la radicación de nuevas empresas en el Complejo Ambiental Rafaela.

“Esto está pensado para ampliar, duplicar la capacidad del Complejo Ambiental, la misma cantidad de metros cuadrados, una hectárea y media tiene ahora destinada al Parque Tecnológico, es decir, en frente, calle de por medio, en espejo, se va a habilitar otra hectárea y media, con lo cual no generará tanto costo en la infraestructura y después se concesionará las parcelas a las empresas que vengan y estén interesadas en el proyecto. Esta es una cuestión muy importante que está vinculada a la economía circular, a la economía verde pero también al empleo. Ya hay algunas consultas de empresas que quieren venir y eso produce mucha expectativa”, manifestó Jorge Muriel.

En la sesión de ayer, también se aprobó una Minuta de Comunicación elaborada por los concejales del Frente Juntos, donde se propone desarrollar un paseo gastronómico a cielo abierto.

Por otra parte, recibió el visto bueno una iniciativa conjunta de los concejales Juan Senn y Miguel Destéfanis, que promueve el ordenamiento de la red de ciclovías y ciclocarriles de Rafaela. Al respecto el edil justicialista indicó: “Que podamos contar con una red de ciclovías y ciclocarriles conectados en la ciudad, es muy importante para la Rafaela que se viene y como siempre digo, no solo tenemos que aportar ciclistas a las calles, sino también tenemos que generar seguridad para evitar accidentes, y para eso qué mejor que contar con ciclovías y ciclocarriles debidamente señalizados y separados del contacto con el auto. La ordenanza además incluye una mirada con perspectiva de género, para acortar la brecha de desigualdad que se da entre el hombre y la mujer, con lo cual, obligará a los nuevos desarrollos inmobiliarios a contemplar el espacio de las nuevas vías.

Celebro que hayamos podido trabajar este proyecto junto a Miguel. También destaco el proceso de la norma, donde mantuvimos reuniones con integrantes del Ejecutivo y con miembros de Rafaela en Bici”, señaló Senn.



PROYECTO DE DECLARACION

SOBRE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Asimismo, se respaldó un Proyecto de Declaración del Cuerpo Legislativo en su conjunto y que se trató al final sobre tablas, vinculado a respaldar un pedido de un grupo de padres para el regreso a la presencialidad de las aulas y conocer los protocolos que se están diseñando para que esto sea posible en 2021.

“Hemos recibido a padres preocupados por la educación de sus hijos, preocupados por el futuro de sus hijos y preocupados porque ven que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país se encuentra severamente lesionado, socavado, que es la educación; por eso el Concejo en su conjunto votó una iniciativa, que tiene que ver con la inquietud que ellos tienen y el apoyo que nosotros desde este Cuerpo político le damos a la preocupación que tienen como padres por la falta de presencialidad de los niños en las aulas, en sus colegios”, manifestó Mársico.

Además el edil subrayó que “también hemos agregado un artículo que tiene que ver con con saber con precisión cuales van a ser las condiciones sanitarias mediante las cuales el gobierno de la provincia de Santa Fe asegura el cronograma de clases a partir de marzo y por 180 días, que es lo que nos fue adjuntado y comunicado; me parece que es necesario que el gobierno de la provincia se ponga de acuerdo con los gremios. Debemos volver a la presencialidad, todo este año tenemos que reconocer toda esa tarea impresionante que realizaron los maestros en ese mundo virtual, tratando de llevar sus conocimientos a los chicos; también reconocer cómo los padres se pusieron al hombro la educación de sus hijos, acompañándolos, incluso muchos sin los medios tecnológicos suficientes para poder tener un aprendizaje claro y cabal”.



SE PRORROGO LA

EMERGENCIA EN SALUD PUBLICA

En la sesión de este miércoles, se prorrogó nuevamente la Emergencia en Salud Pública hasta el 11 de marzo de 2021, entendiendo la necesidad de continuar brindándole al Ejecutivo herramientas para enfrentar la pandemia que sigue vigente. De este modo el Concejo aprobó prorrogar la emergencia en materia de Salud Pública declarada en la Ordenanza Nº 5.174 su modificatoria Ordenanza Nº 5.175.