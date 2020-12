El Presidente confirmó que se aplicará la vacuna rusa Nacionales 24 de diciembre de 2020 Redacción Por El Ministerio de Salud autorizó la vacuna Sputnik por recomendación de la ANMAT.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la Casa Rosada una nueva reunión del Comité de Vacunación, para diagramar el operativo de distribución de las primeras 300 mil dosis que llegarán mañana desde Rusia. En la reunión, se planificó "cómo será el Operativo" luego de que hoy lleguen las primeras 300 mil dosis desde Rusia, las cuales serán destinadas a "personal de salud de riesgo", hasta "el traslado a los centros de distribución de cada provincia y posteriormente a los centros de salud indicados".

Fernández confirmó que se aplicará la vacuna Sputnik V, y se mostró preocupado por el rebrote de casos de coronavirus en la Argentina. Durante una conversación informal con los periodistas acreditados en Casa Rosada, el Presidente aseguró que estará entre los primeros que se inocularán con la vacuna Sputnik V, producidas por el laboratorio Gamaleya, cuya aplicación al personal de salud comenzará el próximo lunes.

En tanto, el Ministerio de Salud autorizó ayer "con carácter de emergencia" la vacuna Sputnik V, de acuerdo con la recomendación de la ANMAT. Se trata de la segunda vacuna autorizada luego de que la ANMAT oficializara la aprobación de la vacuna de Pfizer el pasado martes por la noche, mientras el Gobierno trabaja en un acuerdo con el laboratorio para concretar la compra de las primeras dosis.

La resolución de la cartera sanitaria destacó el informe técnico sobre la vacuna elaborado por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades no Transmisibles "referido a la eficacia" de la Sputnik V, "concluyendo que es recomendable proseguir con la solicitud de autorización de emergencia de la misma".

Tras la reunión del Comité de Vacunación, Presidencia indicó en un comunicado que "el Gobierno nacional aportará más de 51 millones de dosis", lo que "implicará el trabajo de 116 mil integrantes de los equipos de vacunación, entre vacunadores y personal de apoyo, y 7.749 establecimientos de salud acondicionados para vacunar, además de 10 mil voluntarios que se sumarán a través del Programa Activar".

Al finalizar el encuentro, el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, afirmó que se está "a un paso de poder empezar la vacunación", y precisó que "todas las provincias recibirán vacuna este fin de semana".

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, fue el encargado de explicar "la planificación con una estrategia federal, coordinada e integral, que abarcará a las 24 jurisdicciones". En ese sentido, el Ejecutivo indicó que hay "siete componentes básicos: población objetivo, puntos de vacunación, equipos de vacunación, cadena de frío, sistema informático de registro, comunicación y movilización social y aspectos regulatorios de la campaña".

El abordaje interministerial implicará el aporte de los ministerios de Seguridad, Salud, Defensa, Desarrollo Social, Educación e Interior, con logística y recursos humanos, además de la disposición de todo el Gobierno para esta campaña de vacunación.

Durante el encuentro, también quedó definida la priorización de las etapas de vacunación, según riesgo de enfermedad grave y por exposición, indicándose la necesidad de empezar por personal de salud (escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad).

Luego, por etapas los adultos de más de 70 años, adultos de 60 a 69 años, fuerzas armadas y de seguridad, adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo, personal docente y no docente y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

El Presidente hizo hincapié en "la necesidad de reforzar el pedido a la población de responsabilidad y mayores cuidados", al recordar que la vacunación "no viene a terminar con esta pandemia".