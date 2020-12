Djokovic no estará en el Consejo de Jugadores

BUENOS AIRES, 23 (NA) - El tenista Novak Djokovic confirmó que renunciará a poder ser elegido en el Consejo de Jugadores de la ATP para evitar un conflicto con su posible papel dentro de la recientemente creada Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA). El deportista serbio lo hizo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, en el cual indicó: "Estoy honrado por el apoyo y la confianza que me demostraron quienes me nominaron una vez más para servir a nuestros intereses en el Consejo".

"Mi primera reacción a esta nominación fue aceptarla, con la intención de, si era electo, hacer lo mejor para proteger los intereses de los jugadores dentro de la ATP. Sin embargo, pocos días después de mi nominación, la ATP aprobó una nueva regla que me pone en una difícil posición", añadió.

Asimismo continuó: "Como saben, soy parte de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA por su siglas en inglés), creada recientemente sin intención de entrar en conflicto con la ATP. La PTPA tiene aún que determinar su estructura, su estrategia y su visión a largo plazo y, aunque ha quedado claro que la idea no es ser combativa, no es claro de qué manera la ATP verá a la PTPA en el futuro".

"Desafortunadamente, dados estos últimos movimientos, siento que ahora es necesario retirar mi nombre de los candidatos", reveló a la vez que dijo: "Soy y siempre he sido, muy apasionado cuando se trata de representar a mis compañeros en el consejo. Realmente creo que hay un camino delante que realmente mejorará las vidas de los jugadores, especialmente los de un ranking más bajo, y que tendrá un poderoso y positivo impacto en el tenis. Y estoy confiado de que la PTPA logrará eso en un futuro cercano".

"Creo que es extremadamente importante que no tengamos conflicto de intereses dentro de nuestro deporte. Espero que, de acá en adelante, esto no solo se aplique a la formación de nuevas asociaciones a nivel de jugadores, sino a todos los niveles de la estructura de la ATP", culminó Djokovic.