¿Seguirá Pusineri?

BUENOS AIRES, 23 (NA) - Independiente sigue sin tener definiciones sobre la continuidad o no de Lucas Pusineri al frente del plantel profesional, dado que finalmente no se llevó a cabo la reunión prevista para ayer entre el entrenador y los dirigentes y solo el manager Jorge Burruchaga se acercó al predio de Villa Domínico para dialogar con el DT.

El director técnico del "Rojo" termina su vínculo el 31 de diciembre y la Comisión Directiva, junto a Burruchaga, pretenderían que siga en el cargo hasta culminar la Copa "Diego Maradona" de la Liga Profesional, pero luego hay desacuerdos sobre la permanencia de Pusineri en la institución. "Yo estoy con firmeza. Esta semana no ha sido la mejor desde mi llegada al club. Si uno evalúa las tres derrotas que obtuvimos en estos siete días, no opacan el buen trabajo que se viene organizando. Eso te da fuerzas para continuar", fueron las últimas declaraciones del DT tras caer 2 a 1 frente a Boca.

En la misma línea, completó: "Mi contrato con Independiente se vence el 31 de diciembre y por eso esta semana nos reuniremos con los directivos para determinar cómo está la situación, conversar y tirar las cartas sobre la mesa".

Lo cierto es que esa reunión todavía no se celebró y el día clave podría ser este miércoles: tanto Hugo como Pablo Moyano apuestan al proyecto, mientras que Burruchaga y otros miembros de la C.D. buscan un cambio de timón. El vicepresidente Pablo Moyano, concretamente, ratificó este lunes su respaldo al ex volante del elenco de Avellaneda: "Mi idea es que Pusineri continúe siendo el técnico de Independiente, nos reuniremos con él para analizar y evaluar todo". "Más allá de la mala suerte que hemos tenido en estos últimos dos partidos, ha promovido muchos chicos de inferiores", remarcó.