Messi superó el récord de goles de Pelé en Santos Deportes 23 de diciembre de 2020 Redacción Por El argentino anotó el tercer tanto del Barcelona ante Valladolid y llegó a 644 en su club

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El crack argentino Lionel Messi convirtió ayer su gol número 644 con la camiseta de Barcelona y superó el récord que Pelé había marcado en Santos de Brasil como el futbolista con más tantos convertidos en un mismo club, mientras que el elenco culé derrotó 3 a 0 al Valladolid en la fecha 15 de LaLiga. La "Pulga" superó la marca de "O Rei", que estaba vigente hace 46 años, al marcar el tercer gol del Barcelona frente al Valladolid en el marco de la decimoquinta jornada del certamen español, en un cotejo donde antes habían anotado Clément Lenglet y Martin Braithwaite.

Con su gol de este martes, "Leo" lleva marcados 644 en 749 encuentros oficiales disputados con el conjunto catalán desde su debut en 2004, mientras que Pelé había logrado la misma cantidad de tantos en 757 partidos jugados con la casaca del "Peixe" entre 1956 y 1974.

El "Barsa", en tanto, acumula 24 puntos, a 8 del Atlético de Madrid del entrenador Diego "Cholo" Simeone y Ángel Correa que venció por 2 a 0 a la Real Sociedad y continúa firme en la cima, tres unidades por encima del Real Madrid y con un partido menos que su escolta. Con goles de Mario Hermoso y Marcos Llorente, y con Correa en cancha -fue titular y jugó 58 minutos-, los dirigidos por Simeone ganaron y alcanzaron los 32 puntos en el torneo, donde el elenco merengue suma 29.

Este martes, además, el Elche de Jorge Almirón, que no pudo estar en el banco de suplentes por haber dado positivo en coronavirus, empató 2 a 2 con el Osasuna del defensor Facundo Roncaglia y Jonathan Calleri. Por el lado del Elche, Guido Carrillo fue autor de uno de los goles y Juan Sánchez Miño, Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé fueron titulares, mientras que Diego "Ruso" Rodríguez estuvo entre las variantes y el ex delantero de Estudiantes ingresó a los 30 del complemento, tres minutos antes de anotar el empate definitivo.

El Sevilla de Marcos Acuña y Lucas Ocampos, por su parte, venció 1 a 0 al Valencia y el Huesca y el Levante igualaron 1 a 1, mismo resultado que obtuvieron Villarreal -Juan Foyth titular, Gerónimo Rulli y Ramiro Funes Mori suplentes- y el Athletic Bilbao.

La fecha 13 finalizará hoy con los partidos Getafe-Celta (13:30), Real Madrid-Granada (15:45), Alavés-Eibar (18:00) y Betis-Cádiz (18:00).



OTRA CIFRA A BATIR

Con 749 encuentros, Messi está a sólo 18 de alcanzar a Xavi Hernández y convertirse en el futbolista que más veces vistió la camiseta blaugrana. Si no hay problemas inesperados, lo superará en esta temporada entre los partidos de Liga, Champions y Copa del Rey. El histórico volante del conjunto culé y de España se fue con 767 duelos.