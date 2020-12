El dúo español que arrasa en YouTube Información General 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Parodia a Maluma y un villancico que exorciza el coronavirus: el dúo español que arrasa en YouTube haciendo humor con la pandemia. César y Jorge Cadaval son hermanos. Y con Los Morancos, se inspiraron en un clásico del artista colombiano para continuar su cruzada contra el Covid-19. Pero no es la primera vez que logran hacer reír en estos meses tan difíciles.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, el grupo sevillano Los Morancos se convirtió en un testigo de época y, con sus parodias y su particular sentido del humor, sirvieron también de compañía para sobrellevar este tiempo complejo. Con la proximidad de la Navidad, el dúo formado por los hermanos César y Jorge Cadaval apeló a “Hawai”, el hit global del colombiano Maluma, y le puso su mirada, ideal para bailar después del brindis de Nochebuena, y como una gran expresión de deseos para que la pandemia llegue a su fin, publicó Teleshow.

“Y dile al Covid traca tras tras tras” es el título de la canción que se acerca a los dos millones de reproducciones en YouTube. En su letra dialogada, César y Jorge empiezan con una reflexión sobre estas fiestas, tan particulares como el resto del año. “Puede que echemos de menos a nuestra gente”, apunta César. “Puede que estemos cansados de este sufrimiento”, contesta Jorge.

Pero a pesar del mal momento, de que “la cosa esté fatal”, Los Morancos plantean dos direcciones: “O le echamos cojones o el bicho ganará”. La solución, entonces, es la primera. “Espabila y ponte las pilas, ya verás que todo se olvida”. Y a bailar, para olvidar los temores y llamar a las buenas vibras. Con coreografía y todo, con una mano aquí y la otra allá, para ahuyentar al Covid-19 y que las cosas vuelvan a ser como fueron siempre.

Más allá de esta Navidad tan particular, las fiestas le traen buenos recuerdos a los hermanos Cadaval. En 1984, gracias a su participación en el tradicional especial de Nochevieja de la Televisión Española, saltaron de su Andalucía natal para convertirse en un fenómeno en todo el país. El año pasado celebraron cuatro décadas con el humor, siempre con una mirada ácida de la sociedad, y el comienzo de la nueva etapa de su carrera estuvo marcado por el coronavirus.



La nueva normalidad según el dúo Los Morancos

Desde que la pandemia afectó la vida cotidiana en el viejo continente, el dúo se propuso alivianar el pulso cotidiano de su país y hacer más llevadera la nueva normalidad. Con su particular sentido del humor, los hermanos hicieron propias algunas de las melodías más célebres del cancionero popular y las versionaron en género y estilo, adaptándola a los tiempos que corren, con el doble objetivo de concientizar y hacer reír.

Por ejemplo, en “La nueva normalidad” reflexionan al ritmo de “Sopa de Caracol”, el clásico caribeño popularizado en Argentina por los Fabulosos Cadillacs, sobre la molestia de los cuidados cotidianos pero de lo imprescindible que resulta para evitar que los efectos del virus se dispersen. Caracterizados como Antonia y Omatia, sus personajes más populares. Antonia es quien personifica las quejas, es la que no quiere usar las gafas porque se le empañan, o el barbijo le molesta, mientras su hermana Omaita le baja línea. “Te tienes que adaptar a la nueva normalidad”, le dice. “¿Y si me la quito?”, pregunta Antonia, y su hermana le responde: “Hay covid pa ti, hay covid pa mí”.

También apelaron al personaje Camilo, el del Sexto, inspirado en el célebre artista fallecido en 2018 y en una de sus canciones más populares, “Vivir así es morir de amor”, para documentar el hastío del encierro y el deseo de salir a la calle. Una temática que también abordaron en “Segunda ola”, donde enumeran las nuevas prácticas de la vida pandémica. La actividad culinaria y los consiguientes kilos de más, el ejercicio improvisado y su inmediato abandono, y la permanente incertidumbre. Con la copa en alto, ahora invitan a echar al covid de una buena vez por todas. Y volver, en el 2021, a reírse de lo de siempre.