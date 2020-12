Rockeros y cuarteteros reclaman adhesión al protocolo nacional Información General 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Cámara de la Industria del Espectáculo de Córdoba encabezada por José Palazzo, creador del festival Cosquín Rock, y los productores alineados en la cámara 100 por ciento Cuarteto, reclamaron al gobierno cordobés la aplicación del protocolo para teatro y espectáculos musicales que implementó el Gobierno nacional.

Palazzo junto a Marcelo Ludueña y Marcos Farías, que representan a los productores de cuarteto, una de las actividades musicales para prolíficas de esa provincia, reclamaron además al ejecutivo cordobés “que dé la cara y que se maneje con mayor formalidad en la comunicación de decisiones”.

En dos videos subidos a su cuenta de Instagram, Palazzo dijo: “Creemos que podemos volver. Nuestros protocolos cuidan al músico, al trabajador y al público, hemos acercado decenas de protocolos al gobierno provincial y nunca nos contestaron nada. Empezó el verano y todavía no sabemos si va haber teatro y música en Córdoba”.

Palazzo aseguró que la Cámara que integra viene “negociando desde abril del 2020 por los protocolos”: “Les acercamos muchos borradores de protocolo y nunca nos contestaron, nunca se pusieron a elaborar nada. Esperamos que los funcionarios se pongan las pilas y nos sienten de manera formal y nos comuniquen lo que quieren hacer”.

Ludueña fue más allá al señalar: “Los funcionarios provinciales nos dijeron que el acta promulgada por ellos que comunicaba que no iba a haber espectáculos hasta el 31 de marzo, había sido mal redactada. Era el acta que decía que hasta el 31 de marzo no podían realizarse espectáculos en Córdoba. Obvio que nos pareció raro que dijeran que un acta había sido mal redactada, porque en un gobierno provincial, hay abogados, especialistas en Legal y Técnica que revisan y redactan todo”.

Mientras que Farías reclamó "la continuidad de la mesa de diálogo y poder trabajar con protocolos" y añadió: "Hasta ahora lo único que tenemos es una comunicación informal que dice que las burbujas no serían un método que seguiríamos para poder trabajar. Necesitamos que nos digan cómo vamos a volver a trabajar, estamos en una incertidumbre y no sabemos cómo seguir adelante".

En este punto los tres productores coincidieron que Córdoba “debe adherir al protocolo establecido por el Gobierno nacional al que adhirieron Buenos Aires, Santa, Fe, Rosario, Capital Federal y Mar del Plata”.

Los productores apuntaron contra Nora Bedano, la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura: “No nos sabe decir si la capacidad es 1.500, 800, 600 o 500. ¿Cómo podemos planificar algo para este verano si no sabemos eso? ¿Habrán organizado algún espectáculo? ¿Saben qué hace falta planificar? Una pena todo, sinceramente humillante”.

Farías relató que en una reunión la funcionaria les había dicho “que se iba a aprobar el protocolo para teatros con gente sentada y shows con burbujas. Y luego un funcionario llamó por teléfono a un productor de manera informal y le dijo que el protocolo de burbujas no iba, que no se iba a aplicar”.

El Gobierno cordobés informó que, de acuerdo a lo establecido por el DNU que extiende el distanciamiento social hasta el 31 de enero en todo el país, no habilitaría las burbujas sociales para la producción de shows.