Reclamo sindical frente a la casa de Mirtha Legrand Sociales 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 ( Télam). - El Sindicato de Choferes Particulares llevó a cabo ayer una manifestación en las puertas del edificio en el que vive la conductora Mirtha Legrand, en el barrio porteño de Palermo, donde reclamó por una supuesta deuda con el gremio.

La protesta se llevó a cabo a comienzos de la tarde en el cruce de Avenida del Libertador y Scalabrini Ortiz, adonde arribaron los manifestantes a bordo de unos 30 autos particulares de ese sindicato, adherido al gremio de Camioneros, según informaron a Télam fuentes policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, el secretario general del gremio y su delegado se presentaron con un escribano y pretendían obtener una autorización para entrar a la vivienda y realizar una inspección sindical por condiciones de trabajo, debido a que presuntamente el chofer empleado por "la diva de los almuerzos" no se encuentra inscripto ni hace aportes a la entidad sindical.

Al no contar con orden judicial, no fueron autorizados a ingresar.

Más tarde, la productora StoryLab, que dirige Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor ejecutivo de los programas que "la Chiqui" encabeza en elTrece, emitió un comunicado en el que desmintió la existencia de deudas con el sindicato

Además, también salió al cruce de una versión mediática que en un primer momento aseguró que se había registrado un allanamiento en la casa de Mirtha, lo cual fue desmentida de inmediato.

"Dada la información que se encuentra circulando en diferentes medios, negamos rotundamente que tanto la Señora Mirtha Legrand como StoryLab deban suma alguna al Sindicato de Choferes Particulares. Tanto la Sra. Mirtha Legrand como la productora cumplen con todas las obligaciones conforme la normativa aplicable respecto de sus empleados, tanto laboral, previsional como impositiva", inicia el texto difundido.

"Respecto al supuesto allanamiento en la casa de la Sra. Mirtha Legrand -continúa el comunicado-, el mismo nunca existió. Su chofer se encuentra registrado a partir del inicio de su actividad como chofer, dentro de la categoría correspondiente, conforme el convenio colectivo que corresponde al giro comercial de su empleadora".

Además de asegurar que el chofer de Legrand está encuadrado como corresponde, StoryLab añadió que la productora "cumple con todas las obligaciones y derechos de sus empleados, tal cual lo establece la ley".

Tras la manifestación frente a su domicilio, Mirtha instruyó a sus abogados para que inicie acciones legales contra los manifestantes por los posibles delitos de "hostigamiento, extorsión y amenazas", finalizó el comunicado.

En julio, el mismo Sindicato había enviado una carta documento a Legrand en la que se reclamaba el porcentaje del salario de su chofer y otra a la productora.