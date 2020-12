Paran Iapos y AMRA Locales 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Tal como lo resolvieron UPCN, ATE y el personal de IAPOS, AMRA también hará una medida de fuerza. Luego de la reunión paritaria entre los representantes del gremio y las autoridades del Gobierno Provincial, no llegaron a un acuerdo en materia salarial. Por lo tanto, los profesionales harán un paro de 24 horas , desde las 00 de este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo y manteniendo guardias mínimas Covid y no Covid. Según indicó Néstor Rossi de AMRA, en la reunión no hubo ofrecimiento de incremento salarial "en blanco", ajustado a la inflación y tampoco se resolvió el pedido de vacaciones de los profesionales de salud. Al ser consultado por la brevedad del encuentro y el paro de mañana, Rossi resaltó que fue "por desoír y no saber leer lo que se pidió".

En tanto, se reanudó este martes la paritaria docente, que había pasado a cuarto intermedio este lunes. Durante la reunión de ayer (que se realizó de forma virtual), AMSAFE, SADOP, UDA y AMET insistieron en la necesidad del sector de obtener un aumento salarial "acorde al momento" que están atravesando los educadores. Mientras tanto, los funcionarios provinciales se comprometieron a elaborar una propuesta concreta para el lunes 28 a las 11, cuando las partes volverán a encontrarse. En la reunión del lunes, los docentes habían recibido una oferta similar a la de los estatales, que no fue aceptada. Además, se les informó de un incremento del 200 por ciento en las asignaciones familiares.