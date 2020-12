Tu Fe te ha salvado Carta de Lectores 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sr. Director:



A mi querido secretario de Redacción y amigo Pedro Ulman, queridos lectores, lectoras, amigos, amigas, y a mi querida familia.

Con el "positivo" en la mano y acompañada por mi yerno, Alejandro Gutiérrez, Licenciado en Enfermería y mi hija la Doctora María Julia Abeille, y junto con el corazón de todos mis seres queridos, ingresé a la Guardia del Samco "Jaime Ferré", llena del optimismo y la fe de todo creyente, sabiendo que todo, se desarrollaría de la mejor forma y saldría bien.

Desde el primer momento que ingresé a la institución, me hicieron sentir como una "reina", no sólo por el trato amable y humano que recibí, sino también por el profesionalismo y vocación de servicio, que observé a cada instante en todo el personal que se ocupó de mí, médicos, kinesiólogos, enfermeros, clínica médica, camilleros y mucamas.

“Está toda la ciudad de Rafaela preocupada y rezando por vos”, me dijeron mis hijos y me vino a la mente una frase que siempre llevo por lema, que es, ¡que el que da, es el que más recibe! Pero en verdad me sentí muy pequeña en lo que doy; para recibir tanto amor, tanta oración, y pude reafirmar cuanta gente buena hay en ésta ciudad.

Escribo esta Carta mientras me recupero desde una habitación del Sanatorio Moreno donde recibo la misma atención y profesionalismo, que encontré en el Hospital.

A pesar de todos los sufrimientos, soy extremadamente Feliz, porque nuevamente la Navidad me hace acunar en mis brazos al Divino Niño Jesús. Le pido a él, a su Papá Dios y Mamá María, me sigan acompañando y bendiciendo, tanto a mi como a todos, como lo han hecho hasta hoy.

Infinitas gracias y los quiero muchísimo.



Ana Maria Abuh Arias de Abeillé

Rafaela