Recomendaciones para encuentros familiares Locales 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Las reuniones se deben dar en el marco de la responsabilidad, cuidados y con números limitados de personas ya que todavía hay transmisión comunitaria del virus. Dado que el 83% de las muertes se producen en mayores de 60 años, es fundamental proteger a aquellos pertenecientes a grupos de riesgo.

Los encuentros sociales y familiares que se produzcan para las fiestas de Navidad y Año Nuevo suponen distintos factores de riesgo para el contagio de Covid-19. Si bien los casos en Rafaela han descendido en el transcurso de estas últimas semanas, el riesgo de transmisión aún existe, y preocupa en gran medida, la exposición de personas que pertenecen a poblaciones con mayor vulnerabilidad. Por tal motivo, y dado que el 83% de las muertes se producen en mayores de 60 años, es fundamental cuidar a aquellos pertenecientes a grupos de riesgo ya que aún no se cuenta con un tratamiento efectivo.



RECOMENDACIONES

Las reuniones se deben dar en el marco de la responsabilidad, cuidados y con números limitados de personas. Al respecto, las autoridades sanitarias recomiendan:

- Limitar el número de personas en cada reunión a no más de 15.

-Realizar los encuentros al aire libre (patios, terrazas, veredas) y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes.

-De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar ventilación cruzada.

-Procurar mantener la distancia mínima requerida entre personas de 2 metros, más aún con aquellos que tienen factores de riesgo o mayores de 60 años.

-Utilizar tapabocas para cubrirse nariz, boca y mentón cuando no se logre mantener la distancia o se esté en lugares cerrados o con ventilación insuficiente.

-Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja). En caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible.

-En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

-No compartir vasos, cubiertos ni utensilios. Tampoco tomar de la misma botella o lata.

-Disponer de alcohol sanitizante al alcance de todos.

-Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de Covid-19, debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no puede participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.

El 85% de los casos ocurren en menores de 60, pero los mayores de esa edad son los más afectados. Todavía hay transmisión comunitaria del virus. Por eso, sigamos cuidándonos y cuidemos a los nuestros.