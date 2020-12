Subieron importaciones y cayeron exportaciones Nacionales 23 de diciembre de 2020 Redacción Por El superávit comercial fue de apenas u$s 271 millones.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La balanza comercial arrojó en noviembre un superávit de sólo u$s 271 millones, debido a una fuerte suba en las importaciones y un derrumbe de exportaciones, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Si bien el dato es positivo, lo cierto es que en igual mes del año anterior, el saldo comercial argentino había trepado a u$s 2.484 millones. En el acumulado entre enero y noviembre, la Argentina registró un superávit de u$s 12.497 millones contra u$s 13.749 millones de igual período de 2019.

En noviembre pasado, las exportaciones alcanzaron u$s 4.385 millones, con una fuerte baja de 25,6% respecto a igual mes de 2019, equivalente a u$s 1.508 millones. En tanto que las importaciones llegaron a u$s 4.114 millones, con un alza de 20,7% en comparación con noviembre del año pasado.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 8,6%, con relación a igual período del año anterior, y alcanzó un valor de u$s 8.499 millones. En cuanto a las exportaciones, las cantidades cayeron 28,6% y los precios aumentaron 4,3%, indicó el organismo encargado de las estadísticas.

A nivel de rubros se contrajeron las exportaciones de productos primarios, las manufacturas de origen industrial y los combustibles y energía, mientras que se incrementaron las ventas de las manufacturas de origen agropecuario.

Según el informe, las importaciones en noviembre aumentaron 24,9% en cantidades respecto a igual mes del año anterior (705 millones de dólares) y los precios disminuyeron 3,3%.

En términos desestacionalizados, subieron 18,4%, con relación a octubre de 2020. El superávit comercial de u$s 271 millones fue u$s 2.213 millones inferior al del mismo me de 2019, y se dio principalmente por la caída de las exportaciones de u$s 1.508 millones y una suba de u$s 705 millones de las importaciones.

"Respecto a las importaciones, se observó que en los últimos tres meses el nivel de la serie se equiparó con los primeros meses de 2019", explicó el INDEC. Los principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, puntualizó.

Los tres principales países con los que se obtuvo un resultado superavitario fueron India (u$s 174 millones), Viet Nam (u$s 167 millones) y Chile (u$s162).