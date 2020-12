El Gobierno no prevé "cierre de fronteras ni corte de vuelos" Nacionales 23 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Transporte, Mario Meoni, afirmó ayer que "no" están "evaluando el cierre de fronteras ni el corte de vuelos", pero aclaró que están "hablando de manera permanente" con el ministerio de Salud, porque "la evolución de la pandemia" hace que "se tomen medidas intempestivas". "En principio no hay más riesgos que el de Gran Bretaña, y en principio las restricciones están dadas para Gran Bretaña. Con el resto no debería haber inconveniente, por lo cual no estamos evaluando el cierre de fronteras ni el corte de vuelos", resaltó Meoni en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.

En ese marco, el ministro de Transporte indicó que están "hablando con (el Ministerio de) Salud permanente", dado que es el que "debe regular ese cierre de fronteras o no, en función de la situación epidemiológica de los países de origen". "Mañana tal vez tengamos alguna reunión presencial entre los distintos organismos para tratar de definir un horizonte que le brinde tranquilidad a los pasajeros internacionales, por lo menos por los próximos 15 días", precisó el funcionario nacional.

En esa línea, Meoni subrayó que el Gobierno "aspira" a dar previsibilidad sobre el tema de las fronteras "por los próximos 15 días, porque es muy difícil poder evaluar" a largo plazo. "La evolución de la pandemia nos sorprende a todos, todas las semanas, entonces esas situaciones hacen que se tomen medidas intempestivas como ha pasado en Europa, que Francia cierre las fronteras con Gran Bretaña de un día para otro", manifestó.