Partió rumbo a Rusia el vuelo que traerá la vacuna Sputnik V Nacionales 23 de diciembre de 2020 Redacción Por La aeronave despegó a las 19.57 desde el aeropuerto de Ezeiza. El viaje, que traerá las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V, será directo y demandará alrededor de 16 horas. El avión Airbus 330-200, está especialmente modificado en su interior para el transporte de las vacunas.

FOTO NA MISION SPUTINIK. El ministro Meoni junto a la tripulación del vuelo justo antes del despegue de Ezeiza.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El avión de Aerolíneas Argentinas que transportará desde Rusia las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V despegó hoy y se espera que regrese el próximo jueves, en la víspera de Navidad. El Airbus 330 de la aerolínea de bandera salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19:56 con rumbo a Moscú, donde recogerá las primeras 300 mil dosis de la vacuna contra el Covid- 19.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, se acercó al aeropuerto Ministro Pistarini para presenciar el despegue y saludar a la tripulación que viaja rumbo a la Federación Rusa. El avión de la aerolínea de bandera partió de Ezeiza dotado con tres tripulaciones completas para completar las ajustadas etapas del plan de vuelo: a bordo de la nave viajarán diez pilotos: dos comandantes, cuatro copilotos y dos pilotos de backup.

Según confirmaron fuentes del Aeropuerto de Ezeiza a NA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya tiene instrucciones para poner en marcha el operativo de cara al 24 de diciembre por la mañana, cuando arribará al país el cargamento con las primeras vacunas.

Con esa previsión, comenzaron los preparativos en la Terminal de Cargas Argentinas (TCA) del Aeropuerto de Ezeiza donde se encuentran las "bodegas de perecederos", equipadas con heladeras y refrigeradores de distintas temperaturas para resguardar insumos de este tipo.

La ruta establecida prevé un vuelo directo hacia Moscú que durará 17 horas y una vez en la capital rusa la aeronave permanecerá no más de seis horas en esa terminal aérea, en las que se deberá completar la recepción de las vacunas y cumplir con todos los trámites aduaneros.

El vuelo también traerá de regreso a la Argentina a la comitiva del Ministerio de Salud -integrada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora Cecilia Nicolini- y de la ANMAT, que se encuentra desde la semana pasada en Moscú.

Este primer lote servirá para vacunar a 150.000 personas, ya que son dos dosis, mientras se siguen llevando a cabo negociaciones con el gobierno ruso para posteriormente traer cargamentos más grandes, que permitan vacunar a 10 millones de argentinos hasta marzo de 2021 y 25 millones para junio, según estimaciones de la Casa Rosada.

Las Sputnik V se embalarán en cajas especiales con capacidad para garantizar una temperatura constante de entre 2 y 8 grados para su conservación.

Por último, el trayecto de regreso a Buenos Aires demoraría unas 18 horas, llegando a Ezeiza el jueves a primera de la mañana, de no mediar ningún problema que complique el plan original, como por ejemplo las frías condiciones climáticas del invierno ruso.

La idea del Gobierno es que de inmediato se comiencen a aplicar esas dosis, aprobación mediante de la ANMAT, y no se descarta que eso suceda unos cinco días después del miércoles, es decir antes de que finalice el año.

"Quiero transmitirles a todos el agradecimiento del Presidente que desde que empezó la pandemia ha estado sumamente preocupado por cuidar la salud y la vida de los argentinos y hoy, a tres días del día de la noche buena y navidad sigue pensando y teniendo como principal eje de este difícil año de gestión seguir cuidando la salud y la vida de los argentinos", precisó Meoni.

En funcionario nacional indicó que "este es un vuelo sumamente importante, es el primero de muchos de los que habrá en los próximos meses, trayendo vacunas de distintos lugares del mundo, que permitan proteger la vida de los argentinos de cada rincón del país".

"Ha sido un año difícil, pero con la determinación del Presidente y el trabajo conjunto y colectivo del Gobierno, de cada Ministerio, apoyándonos unos a otros, trabajando de manera mancomunada, como fue durante todo el año, hoy se puede hacer esto", agregó en conferencia de prensa.

Meoni explicó que "es una gran satisfacción poder terminar el año cumpliendo con esta meta, con este objetivo, y es el primero de muchos vuelos que va a haber".

"Obviamente que estamos esperando el retorno ansioso, el día 24, que será el punto más importante porque van a estar llegando las primeras vacunas para salvar a los argentinos", sostuvo el ministro.

Respecto a la carga de vacunas, se detalló que la operación se inició con el preparado de las mismas en el laboratorio, donde son embaladas en contenedores especiales provistos por DHL que conservan las vacunas en todo el viaje.

Cada pallet de avión tiene una superficie de 317.5 por 243.8, mientras que los ThermoContainers son de superficie Europallet (80 por 120), que en total se transportarán 56 con las vacunas, por un peso de 9.408 kilos, en ocho pallets de avión.

Una vez que todos los ThermoContainers están listos en el laboratorio, serán transportados en camiones refrigerados hasta el aeropuerto de Moscú, donde se realizará el despacho de aduana correspondiente y se procederá al armado sobre los pallets del avión, para su posterior estiba y despegue.