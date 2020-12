Ben Hur confirmó la llegada de Mayenfisch Deportes 22 de diciembre de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

El lunes de la semana pasada, Germán Mayenfisch se había sumado a los trabajos del plantel de Ben Hur para ser evaluado por el cuerpo técnico de cara a la posibilidad de ser parte en el Regional Amateur. Además de llevar adelante todos los entrenamientos, integró el once inicial que disputó el cuarto amistoso de preparación, con victoria ante los alternativos de Atlético de Rafaela 2 a 0.

Tras ser observado por Carlos Trullet, y sus colaboradores, el volante creativo santafesino se convirtió en nuevo jugador del Lobo. Llega procedente de El Linqueño, donde participó de la primera etapa del Torneo Regional.

Mayenfisch, de 27 años, se inició futbolísticamente en Sportivo Guadalupe de Santa Fe. También formó parte de las divisiones formativas de la Academia Jorge Griffa y en Colón de Santa Fe, donde llegó a formar parte de división Reserva. Luego cuenta con pasos por Argentino de Franck, El Linqueño, Gimnasia y Tiro de Salta, San Jorge de Tucumán, Mandiyú de Corrientes, Motagua de Honduras, Juventud Universitario de San Luis y nuevamente en el elenco de Lincoln. Se trata de la sexta cara nueva para esta reanudación de la competencia, tras los arribos previos de Gustavo Mathier (regresando al Club), Matías Zbrun, Miguel Yuste, Ricardo Acosta y Maximiliano Bustamante.



LO MISMO HANG

Cabe acotar que Trullet también dio el visto bueno para la incorporación de Facundo Hang, volante por izquierda que proviene de Brown de San Vicente. Por el momento no fue confirmado en el sitio oficial del Club de barrio Parque, aunque la dirigencia confirmó a este diario que será otra de las incorporaciones.



CÓMO SIGUE LA PREPARACION

Ben Hur, que inició ayer a la tarde una nueva semana, informó como continuará el calendario de prácticas en estas últimas jornadas previas al inicio del certamen, previsto para el 10 de enero cuando el Lobo visite a 9 de Julio.

Cronograma: martes 22, un turno por la tarde. Miércoles 23: doble turno por la tarde.

Jueves 24: un turno por la mañana. Viernes 25 y sábado 26: libre.

El domingo 27 iniciará la semana once de pretemporada con este detalle: Domingo 27 y lunes 28: un turno por la tarde.

Martes 29: doble turno, mañana y tarde.

Miércoles 30: amistoso vs Ferro (por la tarde).

Jueves 31: un turno por la mañana.

Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de enero: libre.