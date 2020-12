Heinze en EE. UU. Deportes 22 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA) - El argentino Gabriel Heinze fue presentado ayer como nuevo entrenador del Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y remarcó "la magnitud" de la institución, aunque aseguró que "el éxito está lejos de lo que uno busca cuando empieza los proyectos" porque "es el último paso".

En su primera conferencia de prensa en el conjunto estadounidense, Heinze expresó: "Yo creo que podemos ayudar al Atlanta por la altura que tiene la institución para poder hacer un trabajo serio. He visto un equipo joven, con muchas ganas, jugadores con características que van de la mano con lo que uno piensa, y les he dado a los directivos un análisis de lo que creo que falta, de los jugadores que deben venir".

En cuanto a las negociaciones para llegar a un acuerdo, remarcó: "Se respetó el tiempo que les he pedido para hacer un análisis como corresponde, y les avisé que no analizaría otras propuestas hasta no contestarles. Por eso seguí hablando con ellos y luego he decidido".